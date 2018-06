Ainhoa Alberdi no volverá a declarar en el juicio del 'caso De Miguel'

La denunciante del 'caso De Miguel', la empresaria y abogada urbanista Ainhoa Alberdi, no volverá a declarar el macrojuicio de corrupción que se celebra en la Audiencia Provincial de Álava. Como adelantó este periódico, el abogado del principal acusado, el ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel, solicitó formalmente que se suspendiera por redundante la declaración de Alberdi prevista para el 2 de julio, al igual que las comparecencias de su padre, Juan Antonio Alberdi, y su socia, Beatriz Vicinay. El fiscal, Josu Izaguirre, ha comunicado este lunes que no volverá a citar a la mujer que en 2009 acudió a su oficina con una acusación clara de que el político le había pedido una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato 'a dedo' en el parque tecnológico de Miñano.

Izaguirre ha aclarado que "no es que se renuncie" a que comparezca Alberdi, al igual que su padre y su socia, sino que "se entiende que el testimonio ya prestado es suficiente a efectos de prueba" siempre que sus manifestaciones "se tengan por reproducidas" en la parte del juicio en la que había sido nuevamente citada, la referida al delito de "asociación ilícita". En este bloque se dilucida si, como sostiene el ministerio fiscal, De Miguel articuló una trama de personas y sociedades para manipular contratos públicos y obtener comisiones ilegales y financiación.

Alberdi ya compareció en marzo -sin que pudieran tomarse imágenes de ella, eso sí- y, en tres maratonianas sesiones, ratificó punto por punto su denuncia. Acusó abiertamente a De Miguel y a su compañero de partido Aitor Tellería de haberla extorsionado para cobrarle la comisión, dio a entender que esa práctica era habitual y añadió que había pagado un elevado precio profesional y personal por el paso de haber trasladado los hechos a la Fiscalía. Igualmente, su padre y Vicinay ratificaron que De Miguel y Tellería habían reclamado unas cantidades y el sufrimiento que ha vivido Alberdi en estos años.

Así las cosas, el calendario del juicio del 'caso De Miguel' varía sustancialmente de aquí a las vacaciones de verano, que se iniciarán en la Audiencia Provincial de Álava el 11 de julio. Las declaraciones pendientes para finalizar esta primera fase de testigos y peritos se reasignarán con la previsión de que todas ellas estén practicadas antes del parón estival. De esta manera, en septiembre se iniciarán los interrogatorios a los acusados, empezando por el propio Alfredo de Miguel. Aunque inicialmente estaba programado el final del macroproceso para el 25 de octubre, finalmente se ha habilitado también el mes de noviembre.