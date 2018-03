Aitor Aguirre: "Venimos para quedarnos"

El grupo vitoriano Duluth, sin haber llegado al medio año de vida, ha ganado el concurso del Ayuntamiento Gazte Talent y ya ha grabado su primer disco. Lo cierto es que no esperaban ganarlo. "Además, siendo el primer concierto que dábamos", dice el cantante y guitarra de Duluth, Aitor Aguirre. Los cuatro integrantes de la banda de rock alternativo se lanzan a los escenarios después de haber defendido otras formaciones en el pasado. Y todo porque su voz y guitarra, Aitor Aguirre, quiso un día "instrumentalizar de alguna forma" las canciones que había escrito. Tiene 22 años, heredó la música de su padre y en septiembre creó Duluth junto con Ander Sevilla, Asier Erdozain y Jon Salvador, emprendiendo un proyecto común que ya ha subido a un escenario, ganado un concurso y grabado un disco.

¿Nunca has ido por lo artístico en tus estudios?

Yo he estudiado por la rama científica, aunque siempre me ha gustado el arte. Nunca me he atrevido a estudiar nada relacionado con eso de forma más profesional, solo en extraescolares. He ido a música, solfeo y demás, pero en el colegio nunca. He estudiado enfermería, de hecho.

Entonces, ¿de dónde te viene la música?

Empecé a tocar el piano e hice unos cuantos años, pero cuando la academia a la que iba cerró, dejé la música. Unos años después, en la E.S.O., empecé a tocar la guitarra española. Mi 'viejo' me enseñó algunos acordes, porque él es bajista y toca la guitarra. Bueno, es músico, siempre ha tenido un grupo y ha tocado en mil sitios, y mi tío también. Mi familia es muy aficionada a la música. Iba a clases justo media hora a la semana con un amigo, pero nos desapuntamos porque era un 'coñazo' y lo dejamos un poco de lado. En cuarto de la E.S.O. me compré una guitarra acústica y lo retomé, y un año más tarde una eléctrica. Siempre me ha gustado el arte: me ha gustado dibujar, me ha gustado pintar, me ha gustado escribir, el cine… lo relacionado con la expresión artística. Empecé a componer canciones, a escribir letras y a ponerles música porque ya tenía una base de guitarra con la que acompañarlas.

Ahora eres voz y guitarra de Duluth, un grupo que salió por primera vez a los escenarios en el concurso Gazte Talent, un concurso dirigido a bandas y solistas noveles. ¿Cuándo se os ocurrió y cómo fue el trabajo previo a participar en él?

Nos juntamos unos cuantos amigos. Yo tenía unas canciones y tenía intención de instrumentalizarlas de alguna forma porque yo no sé tocar ni la batería ni el bajo. Entonces quería probar también otros ámbitos, otro tipo de sonido. Me junté con tres amigos que nos conocimos de diferentes formas y nos metimos en un local. Decidimos prepararnos cinco o seis canciones sin ningún ánimo de nada más que de instrumentalizar eso. Luego, nos enteramos del concurso Gazte Talent y decidimos grabar algún tema en el local de una forma un poco más limpia. Lo presentamos y al final fuimos finalistas y tuvimos la oportunidad de tocar en la Jimmy Jazz como estreno de la banda.

Os juntasteis hace medio año, más o menos, y en diciembre fue cuando os presentasteis y, de hecho, ganasteis el Gazte Talent. ¿Fue inesperado o qué sensación os produjo?

Sí, la verdad que fue bastante inesperado porque había bandas muy buenas y no sé, nunca te esperas ganar un concurso así, encima siendo el primer concierto que dábamos. Fue una sorpresa muy grata.

Ganasteis un dinero que habéis invertido en grabar precisamente el disco que, de hecho, ya habéis terminado de grabar.

La verdad que nos dieron un premio bastante jugoso y lo pudimos utilizar para grabar un CD, ya que teníamos la intención y siempre viene bien una ayuda económica. Encima lo grabamos en la Jimmy Jazz con ellos. Fue un empujón necesario.

¿Cómo os habéis visto en esta etapa nueva de la banda, grabando un CD?

Muy bien, encima súper a gusto. Hemos grabado en Saga Sound, en la Jimmy Jazz, con Koldo y con Jabolo y muy a gusto, la verdad. Fuimos un poco 'acojonados' al principio porque ellos graban todo en directo, o sea, sin pistas, solamente la banda tocando todo a la vez y nunca habíamos grabado de esa forma. Fue algo… fuimos un poco así… con miedo. Pero la verdad que una experiencia súper chula, lo hicimos bastante rápido, lo grabamos todo en cuatro días. Luego la mezcla y el máster aparte, pero fue una experiencia muy chula, hicimos 'piña' en el estudio y muy guay.

Y, ¿cuándo sale el disco?

Pues no sabemos todavía, nos están llegando noticias del productor pero bueno, creo que saldrá igual en abril… No tenemos una fecha de presentación pero estamos ya cerrando algunos bolos para poder hacerlo. En primavera.

O sea, la previsión ahora es empezar a presentar y a tocar el disco.

Eso es, antes de presentarlo estamos buscando bolos y en cuanto salga, a defenderlo en el escenario y a buscar todos los bolos posibles.

Sois cuatro los que formáis la banda, pero no es vuestro primer contacto con un grupo de música: habéis estado cada uno por separado.

Sí, por ejemplo Ander, el bajista, ha estado en Akabera, un grupo de aquí de Vitoria. Jon ha estado en Prismates y en Eutsiz y Asier ha estado tocando en Ekin. Yo estuve con un colega en Aro Kamutsa, pero se fue a Barcelona a estudiar. Tocábamos canciones de folk, country, versiones…

Akabera es un grupo punk, y Ekin, tipo reggae. Viniendo de ambientes tan diferentes, ¿por qué el rock alternativo de Duluth?

Es fruto de una mezcla de muchas influencias de muchos tipos de música. Aunque ellos hayan hecho punk o reggae anteriormente sus influencias musicales y sus referentes beben de muchos estilos. Ha sido así por las referencias, por ejemplo por David Bazan, Jon Frusciante…

Viendo cómo marcha Duluth, ¿venís para quedaros?

Yo creo que siempre que llevas a cabo un proyecto crees en ese proyecto, yo al menos, crees en este proyecto firmemente. En los grupos en los que hemos estado mis colegas y yo ha parecido definitivo y al final parece que no, entonces yo personalmente siempre que he estado en un proyecto, y en este en concreto, creo que venimos para quedarnos, otra cosa es que luego se cumpla, pero ganas tenemos. Encima entre que hemos grabado un CD, tenemos bolos pensados, tenemos muchos objetivos… eso hace que vayamos más en serio.