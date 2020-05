DATOS | Nunca desde 1975 había fallecido tanta gente en Euskadi como con la pandemia de coronavirus

Osakidetza no ofrece datos desglosados por territorios pero es posible que en Gipuzkoa, por ejemplo, ya no haya contagios nuevos. En Euskadi este domingo solamente fueron 14 las pruebas PCR que dieron positivo, según la última actualización. Los otros casos hasta sumar 49 positivos lo son por haber pasado ya la enfermedad y habérseles descubierto anticuerpos con un test rápido. Son niveles mínimos que en la estadística no se recogían desde muy principios de marzo y quizás entonces eran muchos más los enfermos pero no se les hacía la prueba.

Así arranca Euskadi la fase 0 de la salida de la emergencia sanitaria pero sin olvidar que los fallecidos son ya 1.341, 12 el domingo, casi tantos como contagios. Eran nueve vizcaínos, dos guipuzcoanos y un alavés. El denominado informe MoMo mide la mortalidad y refleja con claridad que el coronavirus ha disparado las defunciones en Euskadi durante el mes de marzo y, aunque en menor medida, también en abril. No ha habido en España días con más muertes desde 1975 que los que se han vivido en estas últimas semanas. La mortalidad se ha cebado especialmente con las personas mayores -más si viven en residencias- y Álava es el territorio con más letalidad en relación a su población. Puedes consultar los datos en este gráfico y aquí otros mapas y estadísticas.

Euskadi: la mortalidad durante la crisis del COVID-19 vs todos los años desde 1975

Muertes en cada semana de cada año desde 1975 hasta la actualidad. En negro, la media de 2000 a 2019. Los datos de 2019 y 2020 están infraestimados ya que solo incluyen al 93% de la población con registros informatizados y pueden presentar retrasos en las notificaciones

En cuanto a los positivos, son ya 4.217 en Álava, que vuelve a ser el territorio que encabeza la lista aunque quizás debido a las pruebas que se están realizando a sanitarios después de la polémica por las mascarillas defectuosas KN95. Su capital, Vitoria, roza ya los 3.500 casos y el barrio más golpeado, San Martín, tiene tantos como Donostia. En Bizkaia hay 18 positivos más y el territorio se acerca ya a un 1% de incidencia, umbral que han superado barrios de Bilbao o zonas como Basauri o Balmaseda. Son 9.251 en total. En Gipuzkoa, solamente dos casos se suman al casillero de positivos, que se queda en 2.778. El denominado R0 -que mide los contagios derivados de cada caso- se queda en 0,72 y siempre que esté debajo de uno es un señal de remisión de la epidemia.

La cifra de personas hospitalizadas ha sufrido un diente de sierra y, pese a la tendencia de caída de las últimas semanas, son más los ingresados en Álava (2) y en Gipuzkoa (1). Son 617 en total, de los que 90 están en la UCI. Desde hace días no se ofrece ninguna información sobre los hoteles medicalizados, la hospitalización a domicilio y la derivación a centros como San Onofre (IMQ) de Vitoria. Las altas y recuperaciones suman 12.155 personas de las 16.246 en la lista de positivos.

En cuanto a las residencias, el fin de semana solamente se ha comunicado un fallecimiento en Gipuzkoa, lo que deja el total en 562, el 42% de las defunciones totales. La Diputación guipuzcoana ha dado por desaparecido el brote en un segundo centro, Arangoiti de Beasain. Los casos totales son al menos 3.269 y las personas recuperadas ascienden a 1.069, alrededor de un tercio de los casos registrados.

Urkullu y la consejera de Seguridad, con una operaria en un trabajo de desinfección IREKIA