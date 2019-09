Euskadi pierde en 2020 su única prueba ciclista femenina de elite, que recibe un 95% menos de ayudas que la vuelta masculina

En 2020, la única carrera vasca de ciclismo femenino de elite y una de las dos que se disputan en España, la Emakumeen Bira, se ha caído del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que ya ha sido anunciado. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Al "cansancio" de los organizadores se le une un apoyo económico del Gobierno vasco menor en relación a las dos grandes pruebas masculinas, la Itzulia y la Clásica de San Sebastián. Mientras éstas reciben un fijo de 220.000 euros al año, el máximo para la Bira ha sido de 11.456,23 euros en 2018 a falta de conocer el dato exacto de 2019. Según ha explicado el Ejecutivo al Parlamento a instancias de Rebeka Ubera (EH Bildu), la previsión es que se cree una nueva carrera, que se llamará Emakumezkoeen Itzulia y que será organizada por OCETA, los gestores de las pruebas masculinas. Sin embargo, como mínimo no se podrá incorporar al UCI Women's World Tour hasta 2021.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, del que cuelga la Dirección de Deportes, achaca a los organizadores de la Bira (Iurretako Emakumeen Bira Ziklismo Kirol Elkartea) que no hayan hecho un "traspaso" a OCETA como, al parecer, se había acordado en 2018. "Cuando aparentemente la situación estaba encauzada y se garantizaba la continuidad de la Emakumeen Bira, Iurretako Emakumeen Bira Ziklismo Kirol Elkartea comunicó directamente a OCETA que continuaría organizando la carrera y que no iba a firmar el acuerdo", explica el consejero Bingen Zupiria en el informe enviado a petición de EH Bildu. Así, la edición disputada en mayo de este año se hizo con el formato "habitual" pero la organización, "de manera unilateral" retira la carrera del calendario Unión Ciclista Internacional (UCI).

Los responsables vascos de Deportes entienden que en 2020 habría carrera si la transición ordenada motivada por el "cansancio" de los promotores se hubiese completado como se había pactado y ahora entiende que "la alternativa es la creación de una nueva carrera". "Para ello, el Gobierno vasco está trabajando en colaboración con OCETA para dar forma a la futura Emakumezkoen Itzulia, cumplimentar el procedimiento de la UCI y garantizar la celebración de una carrera ciclista femenina de primer nivel", explica Zupiria.

Sin embargo, en el fondo late también un problema económico. "Si no hay pasta, no hay carrera", declaró Agustín Ruiz, coordinador de la organización de la Bira, en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'. Según Ruiz, el Gobierno debería establecer una subvención directa fija para la carrera, como ocurre con la Itzulia masculina, y que el apoyo público no dependa de un concurso, como ha sido la tónica habitual. Este se traduce en que la Itzulia recibe un fijo de 220.000 euros autonómicos cada edición mientras que la Bira sumó 9.225,17 euros en 2017 y 11.456,23 euros en 2018, un 95% menos. La cantidad de 2019 se desconoce pasados cuatro meses de la carrera.

Preguntado el Gobierno por las diferencias ostensibles en las subvenciones, fuentes del área de Deportes han indicado a este periódico que "hay que dejar constancia, en primer lugar, de que la aportación a la Emakumeen Bira entre 2017 y 2018 se incrementó casi un 20%". Añaden estas fuentes que "las aportaciones del Gobierno vasco van en consonancia con el coste de organización de las pruebas" ya que, "hoy por hoy, el esfuerzo presupuestario que exige organizar una prueba profesional de ciclismo masculino es mucho mayor". El Ejecutivo apunta como factores de ese mayor coste el caché de los equipos, el gasto en infraestructuras ("las etapas femeninas tienen menos kilómetros") y el gasto derivado del alojamiento de los equipos ("cada equipo femenino viene con una corredora menos y, sobre todo, con muchos profesionales de perfil técnico menos").

"No obstante, el Gobierno vasco quiere poner en valor que este año hemos disfrutado, por primera vez, de una Clásica de San Sebastián femenina que ha sido exitosa e igualitaria, y confiamos en poder disfrutar en breve de una Emakumeen Itzulia de primer nivel. Esperamos que el deporte femenino en general continúe avanzando por esa senda y vaya adquiriendo mayores cotas de visibilidad y apoyo social", remarcan desde Deportes.

Desde la oposición, Ubera se muestra muy crítica con la política del Gobierno en esta materia. Según sus datos, de un presupuesto global próximo a los 8,5 millones de euros en 2019, la línea de ayudas a mujeres deportistas apenas alcanza los 100.000 euros, el 1,17%. Y las ayudas a profesionales de elite (Basque Team) y para grandes eventos son también "muy flojas". Como comparación, un dato: el Ejecutivo destinó 1,5 millones de euros para la Final Four de baloncesto disputada en Vitoria este año.

El Parlamento Vasco votará en los próximos meses una propuesta de Elkarrekin Podemos contra la "brecha existente entre mujeres y hombres en el deporte". Entre las medidas planteadas se alude a una mayor cobertura del deporte femenino en los espacios de EiTB hasta reducir la diferencia un 80%. EH Bildu aprovechará el debate para intentar salvar la Bira de 2020, según la enmienda presentada por Ubera.