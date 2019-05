Jone Goirizelaia: "Se está difuminando la identidad de Bilbao en los grandes macroproyectos. Lo nuestro tiene que ser importante"

Hay dos entrevistas en esta conversación con Jone Goirizelaia Ordorika (Bilbao, 1956). En la primera, la candidata de EH Bildu a la Alcaldía de Bilbao -también es abogada y parlamentaria vasca, como lo fue hace años- desglosa con detalle su proyecto político para una ciudad en la que cualquier aspirante que no sea el del PNV lo tiene complicado. En la segunda, Goirizelaia se niega a contestar las preguntas que se le plantean sobre otros asuntos de actualidad, a diferencia del resto de entrevistados de todos los partidos políticos: "No les voy a dar opción de que me saquen cualquier titular sobre cualquier cosa que no tenga que ver con el Ayuntamiento. [...] Ustedes tienen tendencia a eso".

¿Qué le lleva a Jone Goirizelaia, tras una carrera política larga y una dilatada trayectoria como abogada, a dar este salto a la política municipal?

En primer lugar, que las bases de EH Bildu me propusieron presentarme como candidata al Ayuntamiento, depositaron su confianza en mí. La segunda cuestión es que yo nunca había estado en una institución como un Ayuntamiento. Y la verdad es que poder estar en el Ayuntamiento de Bilbao para trabajar en defensa de los derechos de las personas de Bilbao y para combatir todas las injusticias y todas las desigualdades que todavía hoy hay en Bilbao es un reto grandísimo. Entonces, la suma de estas dos cosas es lo que me hizo decidirme para decir que sí.

Dijo que abandonaría el Parlamento y que tendría una dedicación exclusiva a la concejalía o, en su caso, a la Alcaldía.

Sí, evidentemente. Yo, cuando me dedico a alguna cosa, me dedico al 100%. Aunque el Parlamento y el Ayuntamiento son compatibles, a mí me parece totalmente incompatible. No puedo pensar que alguien esté a la vez en Gasteiz y en Bilbao. Los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao y la ciudad de Bilbao, mi ciudad, son los que tienen prioridad. Es una cosa que tengo muy clara. Una vez que empiece a funcionar el Ayuntamiento y cojamos las actas y demás, dejaré mi escaño a otra persona.

¿Qué le diría a su compañera Miren Larrion, que ha estado tres años compatibilizando portavocía en el Ayuntamiento de Vitoria y escaño parlamentario?

A Miren Larrion no le tengo que decir absolutamente nada. No tengo ninguna crítica de ninguna clase para Miren Larrion, sobre todo porque lo que está bastante claro es que ha sido compatible para ella. Además no solamente ha sido compatible, está en una posición magnífica en estos momentos, disputando la Alcaldía al que ha sido alcalde ahora. Cada una toma sus decisiones. Yo tomo las mías. Las de todo el mundo son respetables y la mía es dedicación completa al Ayuntamiento de Bilbao.

Teniendo en cuenta la fortaleza del PNV en Bilbao y en Bizkaia, ¿con qué objetivos realistas concurre a estas elecciones?

Nosotras tenemos muy clara una cosa: nada es imposible en política. Todas las cosas son posibles y se pueden hacer realidad. Lo que conviene a la ciudadanía de Bilbao es que EH Bildu sea fuerte, que tenga mucha mayor presencia en el Ayuntamiento y que esa mayor presencia le dé capacidad para estar en el Gobierno municipal. Eso va a hacer que las vidas de la gente de Bilbao cambien. EH Bildu hace política contando con ellos para todo, que es algo que el PNV no está haciendo, según lo que constatamos nosotras cuando vamos a los barrios.

¿Puede haber mayoría absoluta de Juan María Aburto?

Las encuestas son encuestas. Muchas veces se hacen para movilizar o para desmovilizar. Sigo insistiendo en lo mismo: hay que votar EH Bildu porque una EH Bildu fuerte en el Ayuntamiento permite hacer políticas diferentes. El mantenimiento de la situación que hay ahora, bien el PNV o bien una unión del PNV con el PSE-EE, no conviene a Bilbao. Han hecho un Bilbao muy bonito por fuera pero los barrios nos plantean desigualdades, nos plantean grandes deficiencias estructurales, nos plantean un montón de problemas. Los barrios de Bilbao, que es donde vive la gente de Bilbao, se sienten de segunda. Y esa política la ha hecho el PNV con el PSE-EE. Conviene una fuerza como EH Bildu fuerte en el Ayuntamiento para cambiar esas políticas que ellos han hecho.

Presentaron el plan "Gure Bostekoa Bilbori", que son cinco grandes propuestas. ¿en qué consisten?

Sí, en castellano le pusimos "De acuerdo con Bilbao". El nombre tiene una razón de ser muy importante. Tendemos la mano, le damos la mano a Bilbao, a sus ciudadanos, porque queremos hacer un gran acuerdo con Bilbao. Y en Euskal Herria la forma de hacer acuerdos es dándose la mano. Lo que planteamos son cinco grandes líneas de actuación muy claras. Una de ellas tiene que ver con los barrios, que en todos los barrios de Bilbao se pueda hacer vida en todos los ámbitos. Tiene que ver con el comercio pasando por la educación, los ambulatorios, la movilidad, … Hemos constatado que hay muchísimas deficiencias en todos estos campos. La siguiente cuestión que planteamos tiene que ver con la participación. Es decir, el Ayuntamiento tiene que estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y se tiene que abrir. Hay que democratizar el Ayuntamiento y hay que hacer vías de participación en los consejos de distrito, en los presupuestos y en todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento. El siguiente gran acuerdo que queremos hacer con Bilbao tiene que ver con nuestra identidad. Bilbao es una ciudad que tiene identidad propia. Además, somos conocidos en todo el mundo por eso del ‘Soy de Bilbao’. Eso es así. Creemos que se está perdiendo nuestra identidad, que se está difuminando en los grandes macroproyectos. Otra cuestión tiene que ver con las infraestructuras y todo lo que rodea a Bilbao. Hay una serie de.planteamientos concretos en relación con la movilidad: los cambios en Zorrotzaurre, el soterramiento o no, … Y la última propuesta tiene que ver con la convivencia y la integración, con que todo el mundo pueda vivir en Bilbao bien, pueda sentirse seguro y pueda tener una vida digna. Ésos son los cinco grandes puntos y luego hay una línea transversal que abarca todos ellos: que todo esto se tiene que hacer desde la mirada de las mujeres. En nuestra lista somos bastantes mujeres y creemos que las mujeres tenemos una mirada que nos permite cambiar el mundo. Esa mirada feminista la queremos también las políticas públicas.

¿Cuál sería la primera medida que implantaría de ser alcaldesa?

Creo que las que tienen que ver con la movilidad y con la accesibilidad. Me estoy encontrando con que la gente tiene muchísimos problemas, sobre todo la gente mayor para moverse y para salir de sus casas. Me sorprende que todavía hoy haya personas que no puedan bajar de su casa porque no tienen ascensor. Me sorprende que todavía hoy haya gente que me diga que tiene no sé cuántas escaleras para subir desde donde hace la compra hasta su casa. Me sorprende que todavía hoy en esta ciudad tan de servicios y tan puesta para la gente que viene de fuera el de Miribilla tarde una hora y pico en dar la vuelta para ir a Santutxu o para ir al hospital. Me parece que esto es algo fundamental. Y luego hay otra cuestión: todavía hay una sensación en Bilbao de que la gente que no se siente segura. Y, si no se siente segura, a la gente hay que darle seguridad. Seguridad en su trabajo, en su calle, en su casa, … Otra cuestión que también me parece importante es lo que tiene que ver con los niños y sus estudios y sus escuelas. Que la gente de Otxarkoaga no tenga nada más que modelo A y que para el quiera otro tenga que bajar al Tívoli, me parece que hay que modificarlo. O que en la escuela de Rekalde me digan que se está cayendo y que hay goteras.

Da la sensación por sus comentarios de que parece que el turismo y los grandes eventos están haciendo que se pierda la esencia de Bilbao.

No lo digo yo. Es algo que está saliendo mucho en todos los debates. EH Bildu no está en contra de los grandes eventos. EH Bildu lo que plantea es que esos grandes eventos se hacen en Bilbao, en Bizkaia y en Euskal Herria y que hay que tener en cuenta nuestra singularidad. Esos grandes eventos no nos pueden hacer dejar de lado lo que nosotros tenemos aquí, nuestra cultura, nuestra lengua, la Aste Nagusia, … Tenemos muchas cosas que son importantes y que a veces nos olvidamos de ellas porque viene la Copa de no sé qué. Planteamos que lo nuestro, nuestra identidad, tenga un hueco importante en todos esos sitios. El que viene de fuera quiere saber cómo somos, quiere conocernos, quiere vernos. Y si viene a una ciudad en la que le ofrecemos lo mismo que en Londres. pues igual no le interesa tanto.

Comentaba que no estás en contra de los grandes eventos. ¿Qué le parece que la selección española pueda jugar -si se clasifica- varios partidos de la Eurocopa del año que viene aquí, en San Mamés?

A mí me parecería magnífico siempre y cuando juegue contra la selección de Euskal Herria. Tenemos que conseguir que la selección de Euskal Herria tenga un hueco y sea oficial y juegue contra España o contra quien sea.

En la presentación de su candidatura le apoyó la exconsejera socialista Gemma Zabaleta. En cambio, su grupo en el Parlamento Vasco lleva años peleando intensamente para revertir los recortes en la RGI que introdujo la propia Zabaleta. ¿No es un poco contradictorio?

Contradictorio absolutamente nada. Gemma Zabaleta apoya a la persona. Entiendo que si la apoya será porque le parece que lo podemos hacer mejor que los demás. En absoluto es contradictorio con el planteamiento que nosotros tengamos respecto a la RGI. El que lo vea contradictorio creo que entiende muy poco de política.

En esa misma presentación estaba también José María Gorordo. ¿Es él su referente como alcalde de Bilbao y no Iñaki Azkuna o Juan María Aburto?

José María Gorordo fue un alcalde del pueblo para el pueblo. Tuvo siempre en cuenta lo que los ciudadanos y las ciudadanas le decían y dio un vuelco a la ciudad de Bilbao precisamente por su cercanía con la gente. Esas características que tenía Gorordo Azkuna no las tenía y, de momento, tampoco se las he visto a Aburto. Su forma de hacer las cosas encaja mucho más con el planteamiento que tiene EH Bildu.

Citaba tangencialmente en alguna respuesta el asunto de la inseguridad en Bilbao. Hablan de ello también otros partidos políticos. Además de política es abogada y conocerá de cerca la realidad. ¿Qué diagnóstico hace?

Hago una diferencia importante en cuestiones de seguridad: una cosa es que haya seguridad y otra cosa muy diferente es sentirte seguro. Quiero decir que el sentimiento de inseguridad o de seguridad es muy muy personal. Pongo como ejemplo a las mujeres en Bilbao. En muchos puntos de Bilbao no nos sentimos seguras. Todavía hoy tenemos miedo a ir a ciertos sitios y hay una serie de puntos negros que tendrían que desaparecer. No es que vivamos en una ciudad insegura pero si lo es para mí como mujer, ya tengo esa inquietud. Una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar por esa cuestión. Que todas las mujeres nos sintamos seguras y podamos andar por todos los puntos del ‘botxo’ sin ningún tipo de problema. No tenemos que ser valientes, como nos piden algunas veces, sino tenemos que poder ser libres y disfrutar en todos los aspectos de nuestra vida y teniendo eso claro, que el sentimiento de seguridad es muy importante.

¿Cómo interpreta las estadísticas?

Tengo acceso a los datos de delincuencia que hay en Bilbao y es verdad que hay delitos y es verdad que pasan cosas. Lo que pasa es que nos fijamos siempre en las cosas más gordas. Pero es cierto que basta con que alguna persona no se sienta segura para que sea importante darle la vuelta. Nosotros hacemos un planteamiento general. La mejor política de seguridad es la prevención y las medidas contra la exclusión. Apostamos por una Policía de barrio a la que hay que darle una formación específica en derechos y en cómo se tiene que relacionar con la gente y qué tipo de asistencia se le tiene que dar. Y todas las cuestiones de seguridad de los barrios se tienen que tratar con los vecinos y las vecinas. Tiene que haber una relación directa con ellos. Con nosotras en la lista hay un policía municipal que lleva muchos años trabajando en estas cuestiones.

¿Qué se debería hacer para acabar con la estigmatización de ciertos barrios como San Francisco?

San Francisco es uno de los barrios más antiguos de Bilbao y ahora hay una zona donde se asienta la mayoría de la gente que viene de fuera. Hay una cuestión importante que tiene que ver con la regeneración urbanística. Es decir, es un barrio de casas muy antiguas y hay que hacer un proyecto de cambio de todas esas viviendas. Está el tema de la accesibilidad para todas esas personas mayores que no pueden salir de sus casas y que tienen miles de millones de escaleras. Está también el problema de la educación porque la única escuela que hay se está convirtiendo en una especie de gueto y eso va en contra de la integración. Y luego está el tema de la integración. Hay que integrar a estas personas en Bilbao. Respetando su identidad pero se tienen que integrar en lo que es Bilbao en la forma de ser. De la seguridad ya hablaba antes y es aplicable perfectamente a esta zona de Bilbao.

¿Por qué es necesario para Bilbao tener una Casa de la Mujer?

Por muy diferentes razones. En Bilbao, las mujeres tenemos mucha fuerza. Somos muchas y nos estamos moviendo todos los días en todos los ámbitos de nuestra nuestra vida. Las movilizaciones del 8 de marzo estuvieron en las portadas de muchísimos medios de comunicación porque han sido mayoritarias y porque hemos sido muchas las que hemos salido para reivindicar nuestros derechos. Ahora estamos un poco desperdigadas en diferentes sitios y, cuando las mujeres estamos juntas y trabajamos juntas y tenemos nuestros propios referentes en el mismo lugar, nos empoderamos y podemos hacer más cosas y mejor. Éste sería el objetivo de la Casa de las Mujeres, que estemos juntas. Pongamos nuestros problemas encima de la mesa, busquemos soluciones, empoderémonos y trabajemos juntas para cambiar las cosas. Y eso necesita de un sitio donde podamos estar. Nos lo piden las mujeres, nos lo pide el movimiento feminista de Bilbao. EH Bildu lo ha hecho en otras capitales y el resultado ha sido buenísimo. No entendemos por qué el PNV y el PSE-EE no lo quieren.

¿Es partidaria de la llegada de la alta velocidad a Bilbao? ¿Y del soterramiento?

Yo tengo muchas dudas. Soy bastante crítica con el modelo del tren de alta velocidad. Pero no solamente para Bilbao, sino en general. Desde Europa nos están diciendo que todas las bondades que hay sobre este tren no son reales y que incluso en algunos sitios se están repensando las cosas. No sabemos cuándo llegará a Bilbao porque, cada vez que dicen algo, se retrasa. Llegue o no, tenemos una propuesta para el soterramiento de la estación de Abando. Nos lo piden los barrios de la zona y creemos que es una necesidad y que eso hay que hacerlo. Una vez se haga ese soterramiento ahí va a quedar una explanada enorme de grande que va a unir la zona de Bailén, San Francisco y demás con el centro de Bilbao. Y ahí tenemos un plan específico. Diré dos cosas: Bodegas Bilbainas es un edificio antiguo que está ahí, habría que preservarlo y debería de ser para el barrio, para que puedan utilizarlo los jóvenes y las personas que quieren hacer cultura o incluso los mayores, que siempre necesitan un lugar donde estar. Luego, en esa parte de arriba, las viviendas que se construyan, en más del 40% tienen que ser de protección oficial o alquileres sociales pensados para jóvenes.

Si fuera elegida alcaldesa, ¿rompería el convenio con el Ministerio de Fomento para que no llegara el AVE a Bilbao?

No sé si rompería el convenio. En cualquier caso, lo que sí haría sería estudiar ver si eso es necesario. Lo que sí haría -que es lo más importante antes de tomar ninguna decisión- sería preguntar a los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao si quieren ese tren. Eso es lo más importante.

¿Le parece inapropiada la detención de Josu Urrutikoetxea, como dijo Arnaldo Otegi?

Euskal Herria ha demostrado en estos últimos años lo que quiere, que es soluciones. Quiere mirar hacia el futuro y quiere seguir adelante. Quiere un escenario donde la convivencia y la paz sea lo que reine. Y ésa es mi percepción sobre cualquier cosa que pase en relación con estas cuestiones.

Como jurista y teniendo en cuenta algunas opiniones de víctimas de ETA, ¿qué le parece el hecho de que haya posibilidad de esclarecer un atentado con 11 fallecidos, seis de ellos menores de edad? ¿Sólo por eso no merece la pena iniciar esta investigación?

Si abren una investigación daré mi opinión cuando abran la investigación. No voy a hacer ningún comentario de ninguna clase sobre lo que dicen las víctimas.

Usted fue compañera de Urrutikoetxea en el Parlamento Vasco. ¿Ha mantenido contacto con él durante estos 17 años?

No.

El año pasado hubo un acto organizado por el Gobierno vasco en Bilbao el 11 de marzo, el Día de las Víctimas del Terrorismo, con el lema "Fue injusto". EH Bildu no participó…

Vamos a ver. Yo ya sé que a ustedes les interesa mucho esto pero yo estoy haciendo una entrevista para el Ayuntamiento de Bilbao. No les voy a dar ninguna respuesta que salga del Ayuntamiento de Bilbao. Creo que lo que les interesa es lo que tenga que ver con el Ayuntamiento de Bilbao. No les voy a dar opción de que me saquen cualquier titular sobre cualquier cosa que no tenga que ver con el Ayuntamiento.

A todos los candidatos de todos los partidos se les han planteado preguntas de este tipo.

Yo no le voy a contestar a ninguna pregunta que no tenga que ver con el Ayuntamiento. No quiero desviar la atención de las cosas que tienen que ver con el Ayuntamiento porque tienen ustedes una tendencia a eso. Hemos estado hablando veinte minutos del Ayuntamiento y se titula no sé qué cosa.

Pues damos por concluida la entrevista.