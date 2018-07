La sanidad vasca lleva a la Fiscalía a los denunciantes del fraude de las oposiciones por "tentativa de actuación fraudulenta"

La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ha anunciado que elevarán a la Fiscalía la investigación interna realizada en torno a la OPE de la categoría de Anestesiología. Y no lo hará porque se produjeran filtraciones, como denunció un grupo de tres opositores, Manoel Martínez, Roberto Sánchez y Marta Macho, sino porque entiende que estos facultativos cometieron una "tentativa de actuación fraudulenta" ya que en su búsqueda de pruebas en las irregularidades tras el portazo de sus llamamientos al ministerio fiscal y al Ararteko para que actuaran antes de la celebración de los exámenes "acudieron a distintos vocales [del tribunal del examen] solicitando bien las preguntas o bien ayuda".

Múgica, como el consejero de Salud Jon Darpón, comparecen de manera extraordinaria este jueves en el Parlamento Vasco para dar explicaciones en torno a la polémica por la presunta manipulación de los exámenes de las especialidades médicas de la OPE de Osakidetza. La intervención ha suscitado una gran expectación.

La propia Macho adelantó estos hechos en una entrevista con este periódico: " Mira, como todo el mundo nos pedía una prueba real de que esto estaba ocurriendo, bajo consejo sindical decidí ir a pedir las preguntas del examen a mi hospital de referencia, al centro en el que me formé. Fui allí y pedí apadrinamiento directamente, que es lo que se suele hacer. ‘Hola, vengo a pedirte apadrinamiento porque estando donde estoy ni siquiera me voy a acercar a una plaza. Tranquilo, que no pienso perjudicar para nada la lista de gente que tienes para darle las preguntas. Yo me quiero quedar en el comarcal y nada más’. Esto fue bastante antes incluso de que se conformara el tribunal, pero esta persona iba a formar parte de él. Su respuesta fue ‘Es que yo todavía no sé si voy a formar parte del tribunal. Pásate si eso a final de mes’. No conseguí las preguntas, como es obvio [Risas] Así que sí, hay pruebas".

Según la investigación interna de Osakidetza de un examen que ha ordenado repetir "no se ha acreditado ninguna irregularidad" y sí "se ha acreditado que hasta el mismo día del examen no se puso en común la totalidad del ejercicio práctico", por lo que nadie tenía todas las preguntas. El Servicio Vasco de Salud sí dice tener pruebas de la "tentativa de actuación fraudulenta" de los tres denunciantes y de que el tribunal se negó a entrar en ese juego. Por si quedara dudas de la identidad de las personas que serán denunciadas ante la Fiscalía, Múgica ha matizado que "estos opositores son los mismos" que públicamente han dado la cara en las últimas semanas. Ha apuntado que se les citó a dos de ellos -pero no a Martínez- para contrastar estos hechos y que se negaron a declarar.

El consejero Darpón ha asegurado que no se "persigue" a estos profesionales. Lo ha explicado con ironía: "Me han espetado que persigo a alguien… No me parecen suficientemente relevantes como para que los persiga".

Este anuncio ha respondido a una pregunta que había realizado el portavoz del partido del consejero, el PNV, al inicio de la sesión. Kerman Orbegozo ha leído la intervención de Macho en la entrevista dando pie al anuncio de Osakidetza. Orbegozo ha apostillado que no es posible que la actuación de Macho no tenga "consecuencias". "Me produce desasosiego que profesionales de Osakidetza vayan a donde un compañero a tenderle una trampa. Si esa persona llega a un puesto directivo, ¿qué podemos esperar? Me parece demencial", ha valorado. Múgica y Darpón, en cambio, han obviado otras preguntas concretas formuladas por la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP.

Múgica ha indicado también que no hay pruebas de filtraciones en las otras categorías investigadas, Cardiología y Angiología. En Cardiología un miembro del tribunal confirmó las irregularidades a este periódico. Pese a todo, se repetirán los exámenes. Ha insistido en que se trata de problemas de corrección o de formulación de las preguntas. Igualmente, ha apuntado que las actas notariales de Elkarrekin Podemos no prueban en modo alguno la existencia de fraude. En todo caso, fruto de una voluntad de "colaboración" con la Fiscalía -que mantiene abierta una investigación sobre los hechos- Osakidetza ha entregado también toda la documentación de las investigación internas realizadas hasta la fecha.