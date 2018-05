Rival Sons se suman al Azkena Rock Festival y The Sheepdogs ofrecerán un segundo concierto en el recinto

El Azkena Rock Festival ha sumado tres nuevas bandas a su ya cerrado cartel, y así, Rival Sons, The Sheepdogs y Bloodshot Bill actuarán en el festival que se celebrará en Vitoria-Gasteiz los días 22 y 23 de junio, junto a bandas y artistas como Van Morrison, Joan Jett & The Blackhearts, Mott The Hopple, Gluecifer, MC50, Turbonegro, Urge Overkill o Chris Robinson Brotherhood, según ha informado Last Tour, promotora organizadora del festival.