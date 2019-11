Solo uno de cada cuatro 'sintecho' recibe la Renta de Garantía de Ingresos

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es la ayuda social más importante de Euskadi e incluso de España. Solo la renta mínima que garantiza Navarra a las personas sin recursos se le puede comparar. Pero aún así no es capaz de llegar a los más necesitados. Diversas son las causas, desde los requisitos que se exigen para solicitarla a los trámites burocráticos que hay que sortear. En el caso de las personas 'sintecho' que hay en la comunidad autónoma, los que más sufren la pobreza, algo menos de una cuarta parte percibe la RGI (23,8%). Es el dato recogido en el IV Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave en Euskadi 2018

Tres de cada cuatro personas en situación de exclusión residencial grave que han sido consultadas señala conocer la Renta de Garantía de Ingresos. De entre todas ellas, el 31,7 % la reciben, pero el resto no. Entre las personas que conocen este recuros, pero no perciben esta prestación (son el 51,3 % de todas las personas consultadas), una gran mayoría no la solicita porque sabe que no cumple con los requisitos mínimos para acceder a ella (el 79,1%) y el 4,9 % la ha solicitado, pero en el momento actual está pendiente de su resolución.

Este informe recoge los resultados de la IV edición del recuento de personas en situación de exclusión residencial grave en la CAPV, realizado durante la noche del 18 al 19 de octubre de 2018.

A grandes rasgos, solo uno de cada cuatro personas en situación de exclusión residencial grave percibe la RGI (23,8%), una de cada cuatro personas desconoce su existencia (25 %) y el 51,3 % conoce la prestación pero no la recibe, bien porque no cumple con los requisitos (40,6 %), bien porque ya la ha solicitado (2,5 %), bien por otros motivos (8,2%).

"El perfil de las personas que desconocen su existencia se corresponde con el de una persona de nacionalidad extranjera (el 87,3 %), menor de 30 años (el 65,1 %), varón (81 %) y que lleva dos años o menos en Euskadi (el 74,3%)", apunta el trabajo.

Entre los grupos que en mayor medida perciben la RGI destacan las mujeres en recursos de violencia de género (el 35,1 %), las que se alojan en recursos con alojamiento de inserción social (el 30,2 %) y los hombres y mujeres de 55 y más años (el 44,5 % y 52,5 %, respectivamente, la reciben).

Tasas más reducidas

En cambio, las tasas más reducidas de cobertura se dan entre los 'sintecho' que duermen en la calle (6,3%) y los que pernoctan en albergues (14,7 %), así como entre los varones de origen extranjero (el 10,2 %).

Los autores del trabajo consideran que a lo largo de los años se ha producido un incremento de la cobertura de la Renta de Garantía de Ingresos entre los 'sintecho': del 19,8% en 2012 a un 23,8% en 2018.