La estadística da una tregua a Euskadi en puertas del regreso a los trabajos presenciales

Euskadi prepara este lunes festivo el dispositivo para el regreso con medidas de seguridad y distancia a los puestos de trabajo presenciales detenidos desde hace dos semanas. Casi 500.000 mascarillas serán repartidas por DYA o Cruz Roja en puntos de acceso al transporte colectivo, 285.000 en Bizkaia, 162.000 en Gipuzkoa y 74.000 en Álava. En este contexto, la estadística de avance de la pandemia parece dar un respiro a Euskadi. La cifra de fallecidos -27- sigue siendo elevada pero es la más baja desde finales de marzo, mientras que el número de negativos en las pruebas realizadas sigue cayendo hasta el 16% del total este domingo. Osakidetza, en todo caso, lanza un aviso: "Cuando aludimos a la esperanza, no hablamos de relajar esfuerzos".

La casilla de fallecidos marca ya 831 decesos en Euskadi durante la pandemia de Covid-19. Son 266 en Álava -seis más respecto al dato anterior-, 431 en Bizkaia -17 en 24 horas- y 134 en Gipuzkoa -cuatro más-. Asimismo, hay 185 personas graves en las diferentes camas de UCI de los hospitales, un tercio de ellas en Cruces. Por territorios, es muy llamativo que Álava sólo presente 15 nuevos contagios tras haber sido -de lejos- la zona más castigada. Se queda en 3.034 en total. Es un dato desconocido desde la primera semana de marzo, cuando aparecieron los primeros contagios. En Bizkaia son 135 los nuevos positivos (para un total de 5.933) y en Gipuzkoa 96 (2.051). Con estos 246 más, Euskadi se queda en 11.018. Puedes consultar todos los datos de la evolución en nuestro especial de mapas y gráficos.

En cuanto a las hospitalizaciones, es el indicador estadístico que con más claridad lleva cayendo en los últimos días. Son este lunes 1.352 las personas que permanecen ingresadas por 1.386 del domingo. Son 211 en los hospitales alaveses, 899 en los vizcaínos y 276 en los guipuzcoanos. No obstante, quedan fuera de esta estadística los 434 pacientes en hospitalización domiciliaria -Osakidetza no da el desglose territorial-, los 157 derivados en Álava a la clínica San Onofre y al hotel Lakua (57 y un centenar, respectivamente) y los 18 que se recuperan en el hotel María Cristina de Donostia. Las recuperaciones son ya 1.209, 5.056 si se tienen en cuenta las altas hospitalarias. El portavoz de Salud, Mikel Sánchez, ha hablado de una "normalización progresiva" de la atención en los hospitales fruto de la menor presión asistencial.

Sánchez ha informado de que 1.195 de los 2.656 test rápidos realizados ya en Euskadi -llegó una gran partida la pasada semana enviada por el Ministerio de Sanidad- se han realizado en residencias de ancianos, uno de los grandes puntos de preocupación. Osakidetza, sin embargo, no está facilitando ni el número de contagios ni el de positivos. Los datos existentes los facilitan las diputaciones -que no incluyen algunos centros municipales- y no son estadísticas homogéneas.

La falta de información clara lleva a situaciones llamativas, como lo que está ocurriendo en Gipuzkoa. Según los datos de Osakidetza, hasta el 6 de abril 81 personas fallecieron con Covid-19 en ese territorio y hoy son 49 más, 130 en total. Sin embargo, el 6 de abril la Diputación indicó que habían fallecido 40 internos en residencias hasta esa fecha -12 de ellos del 5 al 6- y, siete días después, esa cifra ha crecido en 51 personas, ya que el último dato de la Diputación habla de 91 decesos en total. El 70% de los fallecidos en Gipuzkoa procedían de estos recursos, un porcentaje muy superior al de Álava, donde ronda el 42% -Bizkaia no ofrece datos actualizados-.

El portavoz de Salud, Mikel Sánchez, no ha ofrecido datos aclaratorios y se ha limitado a reseñar que el Servicio Vasco de Salud registra como fallecidos con Covid-19 a todas las personas que así lo tengan indicado en su historial clínico, mueran en casa, en el centro hospitalario o en una residencia. Asimismo, ha indicado que el Gobierno vasco no tiene constancia de que las inspecciones y revisiones que se están realizando en estos centros hayan detectado irregularidades.