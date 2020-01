Pedro Sánchez recoloca en La Moncloa a Ernesto Gasco tras el fracaso electoral en Donostia

El socialista vasco Ernesto Gasco (Donostia, 1963) ha sido elegido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ocupar uno de sus puestos de confianza en La Moncloa: alto comisionado contra la pobreza infantil, una de las competencias que se reserva el PSOE en su reparto de áreas con Unidas Podemos. Gasco era hasta ahora teniente de alcalde de San Sebastián y responsable de áreas como Turismo, Desarrollo Económico u Hostelería en otra coalición, en este caso con el PNV, así como miembro de la dirección del PSE-EE. Culmina así una larga trayectoria política que le ha llevado a ser concejal en su ciudad natal desde 1995 en diferentes legislaturas con un paréntesis que le convirtió en 'número dos' de Transportes del Gobierno vasco durante el mandato de Patxi López.

Ya en octubre de 2019 pareció abrir la puerta a dejar la política local, algo que no ha sido recibido con sorpresa en la ciudad aunque el cargo sí sea llamativo. No en vano, el PSE-EE retrocedió 8.000 votos y se dejó dos escaños en las municipales de primavera a pesar del contexto favorable para el PSOE en toda España. En Vitoria, por ejemplo, el partido mejoró sus resultados y casi gana las elecciones. Gasco dijo a 'El Diario Vasco' que no dejaría la política pero que estaría "siempre trabajando por San Sebastián, me toque estar donde me toque estar". Y ahora le ha tocado en Madrid.

Gasco, que es licenciado en Geografía e Historia y se define en su biografía como "gay y socialdemócrata", protagonizó en 2003 la primera boda entre dos cargos públicos homosexuales en la historia de España, aunque no tuvo la consideración de "matrimonio" ya que aún no se había aprobado la modificación legislativa impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La ofició Odón Elorza, entonces regidor donostiarra y ahora diputado en el Congreso. Para su partido, es "un referente" del movimiento LGTBI en España.

Su pareja es Iñigo Alonso, exedil en Lasarte-Oria y que saltó a la palestra porque fue nombrado como responsable de Meteorología del Gobierno vasco cuando Gasco era alto cargo en la Administración autonómica. Antes había trabajado para la compañía de autobuses municipal de Donostia cuando Gasco era edil responsable del área.

No ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto Gasco, ya que en 2016 se vio forzado a retirar una fotografía que colgó en Instagram en la que se veía a una persona con una maleta durmiendo en la calle y a la que agregó el título "¿Servicio de habitaciones?". Gasco alegó que fue alguien de su equipo quien envió el mensaje: "Yo no llevo mi Instagram, las únicas cuentas en redes sociales que yo manejo son las de Twitter y Facebook". Y anunció que tomaría medidas contra sus colaboradores. Ahora entre sus misiones estará afrontar el drama de la pobreza infantil en España.

Polémico mensaje en Instagram de Ernesto Gasco ELDIARIONORTE.ES

Y será recordada también la (no) concesión del Tambor de Oro de la fiesta de San Sebastián de 2017, una de las distinciones más señeras de la ciudad. Gasco impulsó la candidatura de la periodista de la Cadena Ser Angels Barceló, rechazada por toda la oposición y por sus socios del PNV. Se alegó que era una comunicadora muy pegada a Donostia y que llevaba sus programas a la ciudad, si bien luego se conoció que por el último había ingresado 30.000 euros. Finalmente, el galardón quedó desierto. Con la salida de Gasco, son dos las bajas en Donostia en pocos días. Hace menos de dos semanas el PP perdió a su líder, Borja Sémper, que en este caso pasa a la privada Ernst & Young.