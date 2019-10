Chivite traslada tranquilidad: Las personas con plaza en oposiciones con el euskera como mérito, tienen su plaza asegurada

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha comparecido ante la comisión de Administración foral a instancias de Navarra Suma para aclarar la posición del Gobierno respecto a la política lingüística de la Comunidad foral. Además, Chivite ha hecho referencia a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anulan la valoración del euskera como mérito en las zonas no vascófonas o mixtas asegurando que "el Gobierno está estudiando las consecuencias jurídicas de la sentencia y qué consecuencias podría tener si se recurre o no".

En concreto, Chivite ha confirmado que aquellas personas que hayan obtenido una plaza en los concursos-oposición ya finalizados, la tienen asegurada. La presidenta ha explicado que "el tribunal pone en cuestión, no solo una parte del decreto, sino también la política lingüística de legislaturas anteriores", aunque "no prohíbe la valoración del euskera como mérito, lo que dice es que no se puede hacer de manera general”. En cualquier caso, Chivite ha asegurado que no van a tomar ninguna decisión "hasta que no haya plenas garantías jurídicas".

El portavoz de Navarra Suma y proponente de la comparecencia de Chivite, Javier Esparza, ha advertido a la presidenta de que "va a tener que hilar muy fino” con la sentencia del TSJN, “porque va a tener que elegir entre posicionarse contra UGT o contra Geroa Bai y Bildu”. Navarra Suma opta por no recurrir la sentencia, y apunta al posible uso electoral que puede hacerse del recurso a esta sentencia porque "el plazo para presentar recurso expira el 12 de noviembre, dos días después de la celebración de las elecciones generales".

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha denunciado el "uso torticero" de esta cuestión por parte de algunos grupos políticos" y ha asegurado que la intención del Partido Socialista navarro es no recurrir la sentencia porque consideran que "no tiene sentido".

Desde Geroa Bai -socio de Gobierno- entienden que hay "motivos" para interponer un recurso de casación. La portavoz parlamentaria de la coalición, Uxue Barkos, ha advertido de la inseguridad jurídica que existe en este momento porque "con la sentencia en la mano, sería perfectamente recurrible cualquier propuesta de mérito en cualquier concurso-oposición de la Administración foral”. Asimismo ha criticado la posibilidad de que pueda aceptarse "cualquier lengua como mérito" pero que "el euskera, siendo lengua propia de Navarra, se vea perjudicada".

Mikel Buil, portavoz de Podemos-Ahal Dugu -socio de Gobierno- ha abierto la puerta a "debatir si la sentencia se recurre o no". Para la formación, el conflicto no estaría en la sentencia, sino "en la ley del euskera, es ahí donde necesitamos amplios consensos". Asimismo, ha criticado la postura de Navarra Suma y ha hecho referencia a la Carta Europea de Leguas Minorizadas firmada por España, que sostiene que las divisiones administrativas no sean un obstáculo para la protección de las lenguas minoritarias.

Por su parte, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha calificado de "surrealista" que "el euskera no se pueda valorar como mérito pero sí se pueda valorar el alemán, el inglés o el francés”. EH Bildu ha presentado una moción para instar al Gobierno de Navarra a interponer un recurso a las sentencias del TSJN y para reclamar que no se sitúe el conocimiento del euskera por debajo del de otras lenguas.

La portavoz de Izquierda - Ezkerra, Marisa de Simón, ha confirmado que desde su grupo apoyan el recurso a la sentencia "para que se aclaren los tribunales". Desde I-E consideran que la resolución contiene incongruencias tales como la mayor valoración de lenguas extranjeras sobre el euskera o el hecho de que el tribunal haya tenido en cuenta la zona donde vive el ciudadano cuando las comunicaciones provienen de la Administración central. De Simón ha apostado por "garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, a partir de los principios de voluntariedad, libertad y progresividad" y ha pedido a Chivite que aclare si quiere seguir considerando el euskera como mérito o no.