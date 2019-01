Los médicos endurecen sus movilizaciones con una huelga en el punto crítico de la epidemia de gripe

La huelga de los médicos navarros en el punto álgido de la epidemia de gripe provoca una guerra de datos. Mientras que el Gobierno cifra el seguimiento en 234 profesionales de un total de 1.869 médicos en el turno de trabajo de mañana del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea -lo que sitúa el índice de participación en el 12,5%-, el Sindicato Médico de Navarra (SMN) eleva la cifra de seguimiento al 72% del total.

El Gobierno reconoce que queda pendiente de incorporar a su balance los datos del turno de tarde, “si bien la mayor parte de estos profesionales prestan atención de urgencia y están, por tanto, integrados en los servicios mínimos, por lo que su incidencia en el porcentaje final será poco significativa”, considera.

Las reivindicaciones salariales de los médicos se producen en el pico de la epidemia de gripe, alcanzado entre el 21 y el 27 de enero, con una tasa media de 476 casos por 100.000 habitantes según recoge el informe de vigilancia epidemiológica publicado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Esta es la cuarta semana desde que se superara el umbral epidémico durante la última semana del año, entre el 24 y el 30 de diciembre del pasado 2018.

El secretario general del Sindicato Médico, Alberto Pérez, no ha querido hacer referencia a los datos del Gobierno, y ha confirmado que se mantiene el calendario de nuevas jornadas de huelga para el mes de febrero dado que "no hay nada que haga cambiar" su postura.

Pérez ha señalado que, aunque el Departamento de Salud les ha instado a desconvocar la huelga para iniciar un diálogo, "hasta que no convocamos la huelga" no les tuvieron en cuenta. Ha asegurado que el pasado 13 de diciembre trasladaron al Gobierno sus reivindicaciones, que no recibieron contestación, por lo que convocaron los paros: “Lo primero que necesitamos es una interlocución adecuada”, denuncia.

El secretario general del sindicato ha explicado que sus principales demandas son tres. Por un lado, "recuperar la calidad" en la relación médico-paciente, para lo que reclaman "tiempo y medios". Por otro lado, quieren la reversión de "los recortes y pérdida de poder adquisitivo de los médicos, que no viene solo del año 2010". Y por último reclaman estar presentes en todos los foros en los que se discuta sobre atención sanitaria.

El Gobierno, por su parte, se ha limitado a insistir a través de su portavoz, María Solana, que las reivindicaciones de los huelguistas “piden alcanzar unos datos, unas situaciones y unos márgenes que aquí estaban superados hace ya mucho tiempo" y ha pedido "responsabilidad" ante una huelga convocada en "pleno pico de epidemia de gripe". Además, ha vuelto a expresar la "disposición al diálogo" del Departamento de Salud y del consejero Fernando Domínguez, si bien ha remarcado que es "una disposición al diálogo si se desconvoca la huelga".

Jornada "sin incidencias"

Según sus datos, los Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria han atendido en consulta a 7.310 pacientes, del total de 8.733 que estaban citados para hoy en toda Navarra, es decir, un 84%. Este porcentaje ha sido algo menor en el área de salud de Tudela (74%).

Con motivo de la huelga se han suspendido 20 de las 177 intervenciones quirúrgicas, por lo que se han llevado a cabo el 88,7% de las programadas.

Por ámbitos y centros de gestión, en el Complejo Hospitalario de Navarra se han sumado al paro 80 profesionales facultativos (8,04%), en Atención Primaria del área de salud de Pamplona 94 (21,8%), en el área de salud de Tudela 42 (23,8%) y en la de Estella 16 (11,9%). En Salud Mental han parado 2 profesionales (1,7%) y en Servicios Centrales ninguno (0,0%).

El seguimiento de la huelga en Atención Primaria de toda Navarra ha sido del 24,2%, frente al 7,6% de incidencia en la Atención Hospitalaria en el conjunto de las tres áreas de Salud.

El Gobierno considera que la jornada se ha desarrollado “sin incidencias”, y Salud ha insistido en que va a continuar trabajando en las áreas de mejora del SNS-O, tanto en el ámbito asistencial como de las condiciones laborales. “Si de verdad se pretende colaborar en la mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía, las puertas del Departamento siempre estarán abiertas para todos los sindicatos, también para el Sindicato Médico”, ha apuntado Fernando Domínguez, quien ha hecho un nuevo llamamiento al para que desconvoque los paros programados en el mes de febrero.