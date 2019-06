"Mi posición en el 'caso Alsasua' no ha gustado a los extremos ideológicos, pero sí a la mayoría de alsasuarras"

Alsasua fue la gran alegría de Geroa Bai el pasado domingo. La representación de los de Uxue Barkos se estancó en las elecciones forales y municipales, con algunas excepciones, y sobre todo perdió su condición de segunda fuerza política de Navarra en beneficio de los socialistas. La de Alsasua es la más notoria: su alcalde, Javier Ollo, muestra "una satisfacción enorme", tras haber superado todas las previsiones: sus 10 concejales suponen el 62,46% del voto del municipio, doblan su representación anterior y le permiten una holgada mayoría absoluta. EH Bildu (3 concejales) es la segunda fuerza en un Ayuntamiento que en la legislatura anterior mostraba más a las claras la pluralidad de los electores: cabían también el PSN, Goazen Alsasua y UPN.

¿Qué ha hecho bien el alcalde para recibir esa confianza?

Ha ido muy bien, muy bien. Son unos resultados históricos, nunca había pasado esto en Alsasua. Siempre ha habido mucha pluralidad en el Ayuntamiento, con 4, 5, incluso 6 grupos. La única mayoría absoluta que había habido antes fue del Partido Socialista, en 1983, en un contexto muy distinto. Fueron 8 concejales entonces.

Ha logrado 10 concejales de 13, ha doblado la representación anterior. ¿Cree que su gestión del 'caso Alsasua' ha tenido que ver?

Son diversos factores. La gestión en general de los últimos cuatro años. Vecinos de diferentes ideologías han sabido valorarla. Sin ninguna duda, detrás de este resultado hay gente muy diferente. En un momento dado han podido votar a la izquierda abertzale, otras veces al nacionalismo que representa Geroa Bai, al Partido Socialista, a Podemos o incluso a UPN.

La posición que he mantenido en relación a los hechos de octubre de 2016 también ha podido ayudar. Yo me he basado en los derechos humanos: por un lado se denuncian unos hechos violentos y por otro la desproporción judicial que se produjo y todavía hoy se produce. Es una posición que no ha gustado seguramente a los extremos ideológicos, pero sí a una amplia mayoría de alsasuarras. He procurado ser conciliador, consciente de la pluralidad que existe en este pueblo y desde la posición institucional que me correspondía.

Geroa Bai ha tratado de priorizar la gestión frente a las políticas identitarias en campaña, una fórmula que no ha funcionado del todo en Navarra, pero sí en Alsasua

En unas elecciones municipales se valora más la gestión realizada, porque es más directa, la figura del candidato, porque también es más cercana… la ideología del partido tiene importancia, pero quizá no tanto como otros factores. Han sido cuatro años en los que no teníamos mayoría absoluta y hemos intentado llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas del Ayuntamiento. A veces ha sido posible y otras veces no, pero sí hemos logrado aprobar los Presupuestos todos los años, y también paquetes de inversiones que los vecinos y vecinas han podido ver en las mejoras del día a día. Ha sido una legislatura muy positiva, un punto de inflexión. Teníamos 5 concejales de 13, y ahora 10 de 13. Nos sentimos con más autoridad política, pero vamos a seguir pactando, ofreceremos a EH Bildu determinadas presidencias de comisiones y que esté en la Junta de Gobierno local. Hay que saber gestionar bien una mayoría absoluta, porque si no puede ser contraproducente. No hay que pensar que es una luz verde para hacer lo que te da la gana, hay que ser inteligentes. Como toda mayoría absoluta, pero especialmente en Alsasua, está formada por los votos de electores con ideologías muy diferentes. Creo que debemos seguir el mismo camino que la legislatura anterior.

El pueblo parece cohesionado, no hay grandes temas políticos que dividan a la población

No, no hay ningún elemento de relevancia tal que pueda quebrar la convivencia. Hay una discusión política habitual, propia del juego político.

Tiene todavía una legislatura como alcalde por delante, pero con estos resultados puede plantearse el salto a la política regional…

Ya dije que esta segunda legislatura sería la última como alcalde. De cara al futuro voy a ser políticamente correcto y me voy a limitar a decir que mi futuro inmediato está en Alsasua y es donde tengo puesta la cabeza.

Hablando de Navarra, los socialistas comienzan la semana que viene con la ronda de contactos con Geroa Bai, Podemos e I-E para tratar de formar un gobierno de progreso. Pueden fijarse en el ejemplo de Alsasua, en la capacidad de acordar entre diferentes

Sí, está en manos del PSN. Los socialistas son la segunda fuerza de la comunidad tras Navarra Suma gracias a una subida importante en votos. Así que depende de María Chivite. Parece evidente que buscarán acuerdos con nosotros, Podemos e I-E, pero no debemos olvidar que para conformar una mayoría alternativa es necesaria, al menos, la abstención de EH Bildu. Y las líneas rojas que marcan los socialistas no ayudan en ese sentido, creo que tendrían que ir diluyéndose. Sobre todo después del bajón pegado por Podemos. Y evidentemente EH Bildu no va a abstenerse porque sí, algo pedirá. Ahí están las alcaldías de Pamplona y de otras localidades de Navarra, que pueden ser el campo de negociación necesario: Tafalla, Burlada, Barañain, Estella… El PSN no puede volver a cometer el fallo de 2007. Es evidente que los pactos no son aislados, pero no sería entendible que por acción u omisión haga posible un gobierno liderado por Javier Esparza en Navarra. Ahí estará Geroa Bai para ayudar.

Parece que la política de pactos va a implicar diferentes instituciones: ayuntamientos, comunidades, incluso la presidencia del Gobierno de España quizá… eso hará que tome tiempo

Puede ser, sí. Ningún partido se abstiene o vota a favor porque sí. Y EH Bildu es la segunda fuerza municipal de Navarra en muchos ayuntamientos, los socialistas deben ser conscientes de esa realidad.

Si no la alternativa es la repetición de elecciones…

Sí, pero eso solo beneficiaría a la derecha.

Aunque los resultados de Geroa Bai no han sido los mejores, sí ha demostrado que tiene un voto fiel. ¿Es el municipalismo, la Navarra que se abre más allá de Pamplona la asignatura pendiente?

Sin duda, nos falta una mayor implantación en zonas de Navarra, como tienen UPN y Euskal Herria Bildu.

Alsasua sigue siendo una excepción en la Sakana, que es territorio de EH Bildu

Sí, también es porque es la única fuerza política que se presenta en muchos municipios. Alsasua es la excepción pero no es cualquier excepción: somos la capital del valle, el municipio más grande con diferencia y el epicentro de la industria y los servicios. Intentaremos hacer más listas, pero no es fácil. Sobre todo porque nosotros queremos hacerlas con gente de los propios pueblos, no con militantes de partido que llegan de fuera. La política municipal es muy ingrata, y está mal pagada. Es la primera línea de la política, y eso casi siempre es más para lo malo que para lo bueno. En los parlamentos hay muchos sillones para pocas personas, y en los ayuntamientos pocas personas para muchos sillones.

Ya que lo menciona, ¿cuánto cobra el alcalde de Alsasua?

21.000 euros brutos al año.