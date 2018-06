Barkos dice que es "clara" al defender que "Navarra como sujeto político solo atenderá la voz de su ciudadanía"

Barkos ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de UPN, para hablar de la posición del Ejecutivo ante "la nueva intromisión del PNV en la realidad institucional de Navarra a través del proyecto de nuevo Estatuto vasco".

La presidenta ha afirmado que su compromiso como jefa del Ejecutivo es "la defensa de la voluntad de ciudadanía de Navarra, de los navarros a elegir su propia futuro, siempre en democracia, y ahí estaré siempre en calidad de presidenta de Navarra". "Defender siempre de manera clara la voluntad de los navarros, en la defensa de la concepción de Navarra como sujeto político, dueño de su futuro, que radica en la voluntad soberana de los navarros", ha insistido.

Uxue Barkos ha señalado que "como presidenta de Navarra no me corresponde analizar las propuestas de los distintos partidos en el Parlamento vasco", en una "ponencia dentro de un proceso que se prevé largo". "Si se produjera una agresión a la voluntad soberana de los navarros estaré ahí y con firmeza, hasta ahora no se ha producido ninguna", ha dicho.

Ha incidido en que no va a entrar en propuestas de otros partidos en Cámara "ajenas". "No puedo entrar a ofrecer explicaciones sobre propuestas ajenas a esta presidenta y a esta Cámara", ha dicho, para indicar que el Reglamento del Parlamento dice que los miembros del Gobierno de Navarra comparecerán sobre "las actividades de su competencia". "La propuesta de un partido en la ponencia de otro Parlamento no es una actividad de la competencia de esta presidenta", ha aseverado.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "se está produciendo una intromisión del PNV, en la redacción de un documento que quiere definir el futuro de la CAV y que afecta a Navarra e incorpora a Navarra" y ha dicho a la presidenta que "juró defender" el régimen foral y "si no cumple su promesa tiene que marcharse". "¿Cómo no le va a corresponder posicionarse cuando la CAV está hablando de Navarra de lo que quiere que sea su Estatuto?", ha señalado, para indicar que "Navarra forma parte de España" y que "la obsesión del nacionalismo vasco no tiene límites". "Es un desprecio a esta tierra", ha opinado.

Barkos ha reprochado a UPN que trata de "enfrentar navarros contra navarros" y ha señalado que "acusa a esta presidenta de mirar para otro lado en una supuesta venta de Navarra, lo que es una auténtica aberración". "Han tenido 20 años de gobiernos de UPN para combatir las afirmaciones que ya se hacen en el estatuto de Gernika", ha dicho la presidenta, para indicar que "hemos escuchado aquí una sarta de desconocimientos".

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha considerado "lamentable" el discurso del portavoz de UPN y ha afirmado que "en Geroa Bai estamos "absolutamente tranquilos y no tenemos miedo a lo que decidan nuestros hermanos los vascos y sabiendo que van a respetar lo que nosotros decidamos".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha opinado que "queda en evidencia" lo expuesto por UPN y ha defendido "el derecho de Navarra a ser sujeto político pero nosotros lo queremos elevar al plano de igualdad con el Estado". Ha añadido que "nuestra posición es que Euskal Herria es una nación y aspiramos a que sea un Estado independiente". "Nunca vamos a defender el anexionanismo ni activar la disposición transitoria cuarta y estamos por la vía de la libre decisión", ha expuesto.

El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha señalado que "la ponencia en la CAV prácticamente está en sus inicios", por lo que se ha preguntado "cuántas comparecencias de este estilo nos quedan todavía". "Queda mucho, nosotros no vamos a hacer una lectura política de las posturas que han mantenido Elkarrekin Podemos. Es pronto para hacer valoraciones y posicionarnos de algo que está vivo y veremos cómo queda", ha agregado Velasco, quien ha considerado que "el espíritu con el que se ha emprendido es respetuoso con la voluntad de las otras regiones".

La socialista María Chivite ha señalado que "ser socialista y ser de izquierdas no tiene nada que ver con ser nacionalista" y ha trasladado a Barkos que "no entendemos este silencio institucional en una cuestión que afecta a Navarra". "Hay una clara injerencia y usted como presidenta de todos los navarros sabe que la mayoría de navarros no quieren anexionarse al País Vasco ni conformar Euskal Herria y debiera expresarlo", ha dicho para pedir "respeto" a Navarra como Comunidad diferenciada.

El parlamentario del PPN Javier García ha indicado que "el preámbulo del estatuto vasco acordado por PNV y EH Bildu ataca a Navarra" y ha reprochado a la presidenta que "no ha dicho esta boca es mía". "Le pedimos que como presidenta de todos los navarros tiene que defender a Navarra de esta intromisión", ha expuesto, para opinar que "los nacionalistas vascos utilizan el euskera para su construcción nacional".

Desde I-E, José Miguel Nuin ha señalado que "lo que tiene que preocupar a la presidenta, al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra es que en todo momento el futuro de Navarra sea decidido por la ciudadanía navarra". "Y si algo amenaza este principio, a esto sí debería haber una fuerte respuesta de defensa", ha comentado.