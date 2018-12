Educación presenta la campaña 'Ikusitakoan-Cuéntalo' para sensibilizar al alumnado sobre la violencia escolar

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha presentado este lunes la campaña 'Ikusitakoan-Cuéntalo' que tiene como fin "sensibilizar al alumnado sobre la violencia escolar". A través de la misma se quiere animar a que las personas que de algún modo presencien esta violencia relaten las situaciones.

Así lo han informado en rueda de prensa la consejera de Educación, María Solana, el director general de Educación, Roberto Pérez Elorza, y el director del Servicio de Evaluación, Calidad, Formación, Igualdad y Convivencia, Aitor Lakasta, quienes han resaltado que el objetivo de la campaña es remarcar la importancia de no ignorar estas situaciones y ayudar a quienes las padecen. La campaña se llevará a cabo en redes sociales, medios online, villavesas y, por primera vez, Educación ha apostado por llevar la campaña también al cine.

Tal y como ha explicado el departamento de Educación, en una escena de violencia escolar participan tres fenómenos: la persona agresora, la víctima y los testigos. Es a este último factor, a los espectadores, a quien se ha querido dirigir el Departamento con la campaña 'Ikusitakoan - Cuéntalo. Tu ayuda es importante para acabar con la violencia escolar. No la ignores. Cuéntalo'.

La consejera de Educación, María Solana, ha advertido de que decidieron dirigirse al alumnado que es testigo de la violencia porque "queríamos transmitirles que si enmudecen frente a situaciones duras, de alguna forma se deshumanizan". "Hacen que los demás no sepamos de esa violencia y, por tanto, lejos de erradicarla, tampoco ayudan a no ser las próximas víctimas", ha dicho.

El director general de Educación, Roberto Pérez Elorza, se ha referido más al antes, es decir, a la prevención y para ello ha aportado datos cuantitativos sobre la violencia en las aulas. Según ha precisado, el curso pasado hubo un total de 134 casos en Navarra, cifra que en lo que llevamos de curso es de 46 casos. "Son cifras similares", ha indicado, para precisar que se incluyen casos de acoso, agresión a profesores, ciberbulling, peleas con violencia, etc.

Tal y como ha puntualizado Pérez Elorza, "según la legislación vigente, los centros educativos tienen la obligación de elaborar un plan de convivencia que contemple la prevención y la intervención ante posibles casos de acoso". "Existe un protocolo de intervención y para su aplicación los centros cuentan con la ayuda tanto de la Inspección Educativa como de la Asesoría de Convivencia".

Todo ello se especifica, ha indicado, en el programa Laguntza que el Departamento puso en marcha en 2016 para conocer la intervención y sensibilizar entorno al tema, puesto que, según ha añadido, "desde el Departamento de Educación se ha promovido siempre la prevención como la mejor forma de abordar el fenómeno, una prevención basada en el desarrollo de habilidades comunicativas y de gestión de conflictos, competencias emocionales, estrategias de autoridad democrática, y pacto de valores de respeto y empatía en las normas de convivencia".

Dentro de la clasificación básica de los tipos de violencia que se establecen en la sección de convivencia, se diferencian casos de acoso, agresiones a profesores, ciberbullying, disrupción, expediente disciplinario, peleas y violencia de género.

En ese mismo sentido ha hablado el director del Servicio de Evaluación, Calidad, Formación, Igualdad y Convivencia, quien ha puntalizado que la convivencia "es un trabajo esencial en todos los centros". "Tienen que tener su plan de convivencia y plasmarlo en el proyecto educativo de centro. Este es un asunto fundamental", ha agregado.

En cuanto al asesoramiento que se ofrece en esta materia desde su servicio, Lakasta ha remarcado que habitualmente tienen una relación "fluida con todos los centros y ofrecen información cercana y práctica". Esta información además se está trabajando para que se pueda acceder a ella de "forma fácil e intuitiva", por ello "estamos renovando la web para que familias, alumnado y docentes encuentren documentación de apoyo".

Los tres responsables del departamento han manifestado su "satisfacción" con la campaña que invita a no silenciar estos casos. María Solana, quien ha dado paso al spot que se emitirá en cines estas vacaciones de invierno, ha insistido en que lo que sugiere esta campaña "no es tanto una invitación a actuar sino más bien es simplemente una llamada a que no enmudezcan ellos y ellas, y por tanto no silencien para siempre lo ocurrido". "De forma que cuando y como quieran comuniquen lo que han presenciado, lo que han visto, lo que han oído", ha comentado.