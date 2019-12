"Hay sociedades que quieren ser bilingües y miran a Euskadi como referencia"

Bingen Zupiria (Hernani, 1961) nos recibe en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao en una de las semanas más relevantes de la cultura vasca, la semana de Durangoko Azoka, la Feria de Durango, una feria en la que, en sus palabras "van a coincidir tres generaciones de escritores que tienen relación entre ellas, que se conocen, se leen, se critican. Algo nuevo e importante". Destaca, entre otras cosas, la labor del sistema vasco de educación a la hora de euskaldunizar a los jóvenes, algo que asegura es "un éxito sin precedentes y sin referentes" que hacen que sociedades bilingües, miren a Euskadi como referencia.

El último estudio sobre participación en actividades culturales en euskera del Observatorio Vasco de la Cultura mostraba que casi una cuarta parte de la población y más de la mitad de los que vascohablantes consumen productos culturales en euskera. Sube el consumo de la música pero se estancan los libros y el cine. ¿Viendo esos datos cómo valora la situación actual del euskera?

Es importante que casi una cuarta parte de la población de la Comunidad Autónoma Vasca tenga conocimiento de la cultura que se produce en euskera. Es aún más importante ver que prácticamente más de la mitad de los vascoparlantes se acercan además a consumir esos productos en euskera. Eso es una apreciación importante. A veces somos un poco pesimistas en nuestras valoraciones, en ocasiones incluso hacemos valoraciones sin datos. Los consumos culturales están muy vinculados a lo que está sucediendo en la sociedad en general. Yo creo que los contenidos audiovisuales han irrumpido con tanta fuerza y atraen tanto la atención de gente de todas las edades que hay algunas políticas culturales que se nos están quedando un poco en segundo lugar, y es el caso de la literatura.

Aun así, la azoka de Durango es un evento imperdible para cualquier euskaldun

Existe una parte simbólica, creo que hace referencia a nuestra autoestima y a la necesidad que sentimos quienes formamos esta pequeña comunidad de hombres y mujeres que nos expresamos en euskera para reivindicar nuestro sitio en nuestra sociedad, para demostrar que aquí también y en euskera se consume y se produce cultura de calidad, tanto en el ámbito de la música como en el ámbito de la literatura. También es importante que por múltiples circunstancias la Azoka haya sido capaz de perdurar durante más de medio siglo. Esto es algo nuevo en la cultura vasca. Nos estamos encontrando con instituciones que ya están viviendo más de 50 o 100 años, como el caso de Euskaltzaindia. Nunca en nuestra historia habíamos tenido un periodo tan largo del tiempo. En el caso de la Feria de Durango, es importante que funcione como referencia y tenga la capacidad de atraer a nuestros creadores. En la feria de este año, como en la del año pasado, van a coincidir tres generaciones de escritores. Son tres generaciones que tienen relación entre ellas, que se conocen, se leen, se critican. Esto es algo nuevo y es importante.

No obstante, los últimos datos del Departamento de Educación muestran que en secundaria el conocimiento en euskera de los alumnos ha descendido. ¿A qué se debe?

El Departamento de Educación realiza permanentemente pruebas diagnósticas y en estos momentos ese informe está en el proceso de elaboración de la última prueba que se ha hecho el año 2019. Hay muchísima información y, por lo tanto, habría que esperar el resultado definitivo. Es probable que con la situación actual haya jóvenes que viven en entornos sociolingüísticos en los que el euskera o no está presente o no tienen una presencia importante y no hayan desarrollado completamente su competencia lingüística en euskera. Yo diría a favor que el sistema vasco de educación ha sido capaz de euskaldunizar a muchísimos jóvenes, lo cual me parece un éxito sin precedentes y sin referentes en otros lugares del mundo. Hay sociedades que quieren ser bilingües, como la galesa, por citar una, que nos miran como referencia. Seguramente también nos plantea el reto de que en algunos lugares tenemos que mejorar esa competencia lingüística de los más jóvenes y creo que es un reto para todo el gobierno y para todo el país.

¿Ha encontrado ya el Gobierno vasco los trabajos a las empresas del 'caso De Miguel' Kataia COnsulting, Errexal y Ortzi Muga?

Creo que todo lo que tenía que decir nuestro departamento sobre ese asunto lo dijo un director nuestro cuando comparecieron en la causa judicial abierta y a su declaración me remito.

¿Considera que el exdirector de Juventud aportó pruebas falsas para justificar contratos no realizados del Departamento de Cultura?

No lo sé. Como digo, me remito a lo que dijo nuestro director en esa causa judicial.

Considera que el informe de la Final Four de Vitoria es realista? ¿Cree que fue la mejor Final Four de la historia como se dijo?

Esa conclusión no la hemos sacado las instituciones vascas. Quien ha facilitado los datos de balance de la Final Four son los propios organizadores, que es como ha sido en otras ocasiones. A mí me consta que los hoteles y los restaurantes de la Comunidad Autónoma Vasca ese fin de semana estuvieron llenos y lo he podido comprobar personalmente, además en los tres territorios. Esa es la razón principal por la que el Gobierno vasco se comprometió en aquella operación. En cuanto al impacto económico concreto, la verdad es que yo recibo casi todas las semanas informes de impactos económicos y a veces pienso que si sumáramos los resultados que ofrecen esos impactos, tendríamos el PIB de los Estados Unidos, no el de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero bueno, creo que es importante que contemos con esos estudios, que afináramos todos los datos de esos estudios y la forma en que llegamos a ellos. Yo creo que la Final Four era una opción que había y creo que deberíamos estar satisfechos de esos resultados.

¿Va a ir con España en la Eurocopa?

Yo voy con Bilbao y Euskadi como sede de la Eurocopa. La apuesta que las instituciones vascas hicieron en 2014 fue la de ofrecer San Mamés como una de las sedes europeas para la celebración de esa competición, la UEFA aceptó la candidatura de Bilbao, entonces, ahora nos enfrentamos al reto de organizar lo mejor posible esos partidos. En este caso también espero que este evento sirva económicamente para que el sector hostelero del País Vasco, los restaurantes, los hoteles, el comercio, los bares tengan vida durante este fin de semana. La irrupción del Gobierno se explica también porque los beneficios de que Bilbao sea sede de la Eurocopa se van a ver en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. Si hacemos bien las cosas -y no tenemos por qué no hacerlas- servirá para promocionar y proyectar nuestra imagen de forma internacional.

¿Se ha controlado ya el dopaje de animales en las 'idi probak' y similares?

En esta legislatura y sobre todo a raíz de la aprobación de la nueva Ley contra el dopaje, se ha dado mayor autoridad y mayor relevancia a la Agencia Vasca contra el Dopaje. Su actividad ha sido notable y se ha visto corroborada en diferentes actuaciones, desde la investigación o los controles en actividades deportivas no federativas, que se han hecho y han tenido una proyección pública, hasta el mundo del dopaje de los animales. Efectivamente la agencia vasca está realizando pruebas antidopaje y estamos en ello.

¿Qué noticias tiene de la salida del Tour de Francia en Euskadi?

Es una iniciativa que las instituciones vascas hemos planteado entre nosotras para ver si somos capaces de atraer al Tour a Euskadi, como hicimos con las finales europeas de rugby, como hicimos con la Final Four o como hicimos con la Eurocopa. Entra en la misma lógica de atraer un evento internacional de primer nivel a Euskadi, de asumir el reto de su organización y de utilizarlo para mejorar nuestra economía y proyectar Euskadi al mundo. Estamos en ello y espero que salga bien. Vamos a tener noticias buenas y positivas.

¿Qué se puede hacer para reflotar las audiencias de ETB1?

Supongo que los periódicos en papel se hacen todos los días la misma pregunta también. ETB1 es la televisión de los ciudadanos que hablan euskera de este país. La mitad de los vascoparlantes consumen radio en euskera, esa radio es de EITB y se acercan a la televisión en euskera, que es la televisión de EITB. No lo hacen durante 24 horas, se acercan cuando encuentran programas de su gusto. Afortunadamente ETB 1 tiene una programación en la que hay referencias que los ciudadanos vascos seguimos y que satisfacen nuestras expectativas como televidentes. Es verdad que en la programación actual de ETB 1 faltan algunos géneros que han sido que han tenido su importancia, como puede ser el de la ficción. Eso exige un mayor desembolso económico. Este año se ha hecho un esfuerzo y el año que viene también se hará y ETB 1 podrá recuperar algunos programas de ficción que completarán esa oferta que tiene para el público. Es verdad que si en alguna parte funciona el idioma como frontera o como barrera, es el caso de la tele.

¿Es un problema para ello la crisis en el doblaje vasco?

Es verdad que hay un sector profesional, pequeño, pero existe, que se ha visto perjudicado laboralmente y profesionalmente por las decisiones que EITB ha ido adoptando para reducir el número de horas de doblaje que realiza al euskera. El doblaje al euskera es una actividad que debe realizar íntegramente y en soledad EITB. Las películas que emite en castellano ETB 2 vienen dobladas y vienen traen consigo la subtitulación al castellano, con el euskera no sucede eso, el producto que se quiera ofrecer doblado o subtitulado en ETB 1 exige un esfuerzo económico y profesional importante para realizar esu doblaje. Y, bueno, EITB adoptó en su día la decisión estratégica de mantener ese doblaje y de fortalecer ese doblaje, sobre todo en la programación que tiene que ver con los más jóvenes, la infantil. Tenemos pendiente y EITB tiene pendiente el reto de hacer una oferta con el mundo de la ficción, series o películas, con la posibilidad de que puedan ser consumidas con subtítulos en euskera. Pero es algo que debería plantearse y que nosotros también deberíamos impulsar.

¿Netflix llegará a fichar a series en euskera?

Netflix ha fichado Handia y Errementari. Netflix actúa por impulsos de mercado. Si consideran que existe un mercado suficiente para ofrecer una serie en euskera lo harán. Si no, va a ser difícil que los podamos convencer.

En el BBK Live se han denunciado situaciones de precariedad. El Gobierno vasco, concretamente el departamento de turismo financia este festival. ¿Se está replanteando el apoyo a este tipo de eventos?

La financiación del BBK Live es básicamente bilbaína, vizcaína. La participación del Gobierno en este evento es muy pequeña, creemos que no nos corresponde y por eso no estamos en él. El tema de las condiciones en las que deben participar los colaboradores y los voluntarios en este tipo de eventos es un asunto que genera grandes grandes debates, lo entiendo. Seguramente también existirá el debate con respecto a la próxima Eurocopa. Hay quien considera que, en todo caso, debe de haber una profesionalización de esos servicios y hay quien considera que debe hacerse de otra manera. En cualquier caso, lo que sí creo que se debería exigir es una transparencia en la gestión de esas contrataciones y que se cumplan con las obligaciones mínimas que legalmente existen y eso hay que exigirlo y espero que se esté cumpliendo.