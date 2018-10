"Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga eran un pequeño cártel", denuncia el Gobierno del PNV

Una de las patas del 'caso De Miguel' son las adjudicaciones aparentemente irregulares que salieron 'a dedo' de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles, y que beneficiaron a tres empresas de la órbita del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. En numerosos casos (hasta sumar unos 200.000 euros) no consta que fueran ejecutados esos trabajos que fueron facturados y cobrados. Además de la Fiscalía, los letrados del propio Ejecutivo, un área dirigida políticamente por el PNV, están personados como actor civil perjudicado en el juicio para intentar la recuperación de los fondos que se demuestren que no tuvieron justificación. El abogado del Gobierno, Javier Otaola, ha asegurado este martes que esta terna de empresas funcionaban como un "pequeño cártel" para obtener contratos de Sánchez Robles.

Otaola ha hecho estas reflexiones en el interrogatorio al acusado Aitor Tellería, socio de De Miguel y otro exdirigente del PNV, Koldo Ochandiano, en la primera de ellas, en Kataia Consulting. Como De Miguel, Tellería se ha negado a colaborar con la Fiscalía, pero sí ha accedido a responder al resto de partes, incluyendo el Gobierno vasco. Otaola ha aprovechado la oportunidad para conocer, por ejemplo, por qué una asesoría como Kataia Consulting, fundada inicialmente para hacer "auditorías energéticas", contrataba en materia de Juventud. El político se ha escudado en que él estaba especializado en "temas rurales" y se ha remitido a lo explicado en el juicio por De Miguel, que ha indicado que él realizó supuestamente los trabajos que no constan en los archivos de la Administración, al menos uno de ellos.

Según Otaola, las tres empresas "aparecen vinculadas" y hay ejemplos de adjudicaciones en que "figuran como competidoras" cuando "en realidad eran un pequeño cártel en el ámbito de su actuación". Tellería ha puntualizado que Kataia Consulting sólo llevaba la contabilidad de las otras dos mercantiles y ha ironizado que, con esa interpretación, cualquier asesoría fiscal sería un cártel.

El acusado, como antes De Miguel, ha enfatizado también que su esposa, Araceli Bajo, no tuvo ninguna participación en los negocios. En su caso, ha alegado, puso a nombre de ella la administración de Kataia Consulting para no perder la prestación de desempleo que cobraba. "Sin saber qué ingresos íbamos a tener era un poco arriesgado", ha indicado. El interrogatorio de Tellería, que ha sido concejal en Vitoria y juntero en Álava, se terminará este miércoles, cuando será interpelado por su abogado, Jesús Villegas. A él le seguirá en el estrado el tercero de Kataia Consulting, Ochandiano, y luego han de comparecer las tres esposas.