Dignificación laboral y social del trabajo policial

Los responsables políticos que dirigen las distintas consejerías del Gobierno Vasco, en mi opinión, no se percatan de que si en un país no funcionan los servicios sanitarios, difícilmente lo harán los de la educación, transporte o seguridad pública y viceversa. Los servicios públicos vascos difícilmente tenemos divergencias notables. Y esto nos lo enseñaron en la escuela, la teoría de los vasos comunicantes. Si Osakidetza, la Ertzaintza o la Educación como servicios públicos están en crisis, como así se expone desde la legítima representación sindical, inevitablemente entra en crisis la función pública en general, o lo que es lo mismo, el mayor grupo social que da fuerza a la existencia del mismo Estado de Derecho.

Pero me voy a referir exclusivamente a la Ertzaintza, y como secretario general de Er.N.E. (sindicato mayoritario) me considero legitimado para exponer ante la opinión pública la grave problemática que nos está generando el modelo policial 'Cercanía y Proximidad' que han implantado en la Ertzaintza sus impulsores, los actuales dirigentes de la Consejería de Seguridad, con Estefanía Beltrán de Heredia al frente.

La actitud de los gestores del Departamento de Interior se repite legislatura tras legislatura, y ya damos por perdida la reivindicación de la cogestión a la hora de tomar decisiones que afecten directamente a las labores primordiales de los ertzainas, solo pedimos que nos dejen opinar, pero es misión imposible. Los sindicatos no estamos para eso y punto. Es inadmisible, y es también un grave error, decirles a los ertzainas que bajen al campo de actuación a defender decisiones administrativas equivocadas y en las que no han tomado parte, que lo único que genera es frustración y desmotivación.

Llevamos muchos años, desde la época del Consejero Atutxa, pasando por Javier Balza, Rodolfo Ares y acabando en Estefanía Beltrán de Heredia, anunciando y avisando de la problemática que se nos venía encima con las jubilaciones y las incapacidades físicas de los Ertzainak. Presentamos numerosos estudios, los gestores de recursos humanos los tenían encima de sus mesas y los mismos arrojaban datos sobre la inminente necesidad de convocar nuevas promociones de Ertzainas amplias, que mitigaran esta urgente necesidad, pues nos íbamos a encontrar con más ertzainas en periodo de jubilación o de segunda actividad que en servicio activo.

Al día de hoy, en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) planificada para 8.000 ertzainas estamos por debajo de 7.400 ertzainas y bajando, debido a las jubilaciones masivas que se están produciendo.

Las unidades que, según el modelo policial del Departamento de Seguridad, deben ser las de cercanía y proximidad (Seguridad Ciudadana, Investigación y Tráfico) son las que más sufren dicho déficit (- 600), por lo que lo de cercanía y proximidad suena muy bien pero es imposible llevarla a la práctica. La carga de trabajo en comisarías grandes como la de Bilbao está generando que las unidades preventivas de seguridad se encuentren en cuadro, lo que supone un deterioro en la primordial función de la prevención de los delitos, lo que genera instantáneamente un aumento en la investigación de los delitos, retroalimentándonos continuamente. Esta falta de personal en las Unidades de Seguridad Ciudadana, Investigación y Tráfico provoca un claro déficit para atender los servicios correspondientes de trabajo, por lo tanto, un aumento de los llamamientos para trabajar en días libres y continuos cambios de los turnos de trabajo, lo que repercute directamente en la calidad del trabajo que se realiza y en la salud de los trabajadores, con el consiguiente aumento del absentismo laboral. Los últimos acontecimientos nos llevan a comprobar cómo el modelo policial que tenemos es el de la improvisación continua. El ejemplo palmario es el nuevo modelo de investigación que, con el argumento de investigar más, han desmontado la investigación de guardia, aumentando la carga de trabajo de los ertzainas destinados en esas unidades y creando un nuevo concepto “el de la movilidad geográfica”, mediante el cual un ertzaina que tiene una plaza ganada en un concurso de traslados puede ser movido a otros destinos, que no conoce, para los que no tiene claves informáticas y de las denuncias y/o atestados que abra, no va a hacer un seguimiento. Obviamente las quejas ciudadanas cuando presentan una denuncia, son totalmente legítimas y justificadas.

Esta situación nos debe llevar a la necesidad imperiosa de planificar, de diseñar programas de intervención policial coherentes y acordes con el número de recursos humanos que disponemos. La imagen positiva de la Ertzaintza tiene que derivar de la dignificación y de la profesionalización del trabajo policial. Necesitamos una provisión y una prestación de servicios de seguridad pública eficaces y eficientes. Las organizaciones policiales no pueden ser clubes para el beneficio de los componentes del staff y sus correligionarios, son instituciones al servicio de los ciudadanos con “servidores públicos” orientados a esta finalidad. Exigimos la inmediata revisión del potencial de la Ertzaintza, el diagnóstico de los puntos débiles de la estructura y la puesta a punto de las unidades de prevención. Y no puedo acabar sin exigir la inmediata coordinación efectiva con las Policías Locales, para evitar los repetidos y lamentables casos de duplicidad de funciones y efectivos.

*Roberto Seijo es secretario general del sindicato ErNE