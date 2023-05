Una campaña electoral execrable

Esto no es una campaña electoral, es un vertedero en el que el aparato ultraconservador español vierte sus miserias con absoluta impudicia. Se han organizado a conciencia para alcanzar el poder a costa de lo que sea. Amanecer a la actualidad cada día es un bofetón de desvergüenza y la primera cuestión que deben plantearse los votantes es si pueden confiar en seres tan sucios para gestionar asuntos fundamentales de sus vidas. Esto es un puro bochorno.

¿Saben los electores qué se vota el domingo? A estas alturas algunos igual han sido persuadidos de que no son las cuestiones locales que componen su día a día -sanidad, educación, transportes, servicios- sino, por lo que dicen los medios del aparato, tumbar al sanchismo. Son elecciones locales pero la involución corrupta española saliva a ver si es posible “tumbar” desde ya a ese gobierno que ha hecho posible unas mejores sociales imprescindible a pesar de estar sacudidos por varias crisis -pandemia, guerra- con la feroz oposición de quienes buscan otros fines para el dinero -nuestro dinero- que gestionan. Y que ellos no hubieran llevado a cabo. De hecho, han votado no a varias medidas. Incluso ha anunciado Feijóo que las revocará. Espera llegar a ser presidente del Gobierno.

Quien no lo vea tiene un serio problema, y es el caso de multitud de seres que van a blandir su voto contra todos. O no. Los sondeos llevan tiempo convertidos en otra arma de manipulación y persuasión que aun así no da resultados plenos, pero las tienen mejores. La prensa de la mañana -esa que difunden en bucle sin fin radios y televisiones- aparece este martes por ejemplo cargada de metralla: ABC con Ayuso en portada: “La España real aún no ha hablado y va a haber un vuelco”. El Mundo: “El final del sanchismo está cerca y Feijóo a las puertas de Moncloa”. La Razón mete miedo con ese PSOE de derechas que “afila cuchillos para el 29M”, dando por hecha la derrota.

Aparece el Señor de Las Azores, muy activo estos días, para jalear a su pupila. En su entusiasmo nos llama imbéciles a todos los españoles porque hace falta tenernos por tales para decir esto: “El primer dogma de cualquier liberal es no aceptar ningún privilegio, no aceptar ninguna situación de favor, apostar por la igualdad... Si hoy tenemos que apostar por eso, en Madrid 'libertad y progreso' se llama Isabel Díaz Ayuso”, declara.

TVE, en su telediario del lunes noche, entrevistó a diversos políticos para hablar del racismo en el fútbol. Entre ellos, a Díaz Ayuso. Una presidenta de Comunidad Autónoma no está en ese rango de los cupos que adoran. El tratamiento que los medios -incluida la televisión pública estatal- dedica a Ayuso es una completa promoción de su candidatura. Para Madrid y para España.

Y justo en esta situación, ya no nos faltaba más que la Asociación de la Prensa de Madrid -que jamás ha censurado las prácticas manipuladores de varios medios- lanzando un comunicado en defensa de “periodistas” como Ana Rosa Quintana, y centrando una vez más su censura en Podemos. Me sonroja realmente, como periodista orgullosa de serlo con dignidad, que llamen “periodismo en libertad” lo que hacen sus colegas, los suyos, a quienes colocan en el ejercicio de ese idílico “periodismo en libertad”.

Al tiempo, la prensa de la cloaca husmea en qué compran en el supermercado líderes de Podemos -su gran objetivo a abatir- hasta publicar tres artículos en cadena, a ese nivel de miseria ética han llegado. Y Twitter suspende durante un día en la recta final de campaña la cuenta del candidato Héctor Illueca, actual vicepresidente de la Generalitat valenciana por Unidas Podemos, que es una plaza decisiva en estas elecciones, y de la aspirante a alcaldesa Pilar Lima, al parecer por denuncias injustificadas de mafias tuiteras organizadas, que en este caso han conseguido su objetivo. No me digan que no es casualidad. ¿Esto es una campaña electoral decente?

Un cargo del PP vinculó la ley de vivienda con el atentado de Hipercor nada menos. Y otro miserable, Luis Gutiérrez, secretario de Organización de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Majadahonda, declara que duda “de que el hijo de esa tipeja [Pilar Manjón] fuera en los trenes del 11M”, escribe. Este hecho merecería un artículo aparte y desde luego la expulsión sumarísima del PP del sujeto protagonista pero no va a suceder. Parece que a sus votantes no les molesta esa degradación moral de aquellos a quienes eligen para representarles.

El fascismo denigra, deshumaniza, reescribe la historia y trata de cambiar la realidad. Su eficacia está demostrada desde Goebbels, el ministro para “la ilustración pública” de Hitler. Energúmenos sin cerebro se creen superiores a los demás. Sobre todo a los diferentes a su modelo, y lo manifiestan desde el racismo al resto de los componente de su ideología que ni siquiera saben qué acarrea en conjunto.

Cada vez está más claro que Ayuso es el martillo para aplicar su odio cerril. Solventó la pandemia con cervezas en las terrazas y para las carencias de la sanidad pública oferta acabar con ETA, que lleva años disuelta. ¿Saben lo que votan sus electores?

Una vez más les diré que la gente sólida, constructiva y generosa que sustenta este país no merece esta basura, pero cuesta mantenerse en esta espantosa invectiva que ataca por todos los costados. Aun con todos los condicionantes, las urnas aportan vías de solución.