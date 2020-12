He vuelto a leer, con la serenidad que permite el paso del tiempo, la intervención de Pablo Casado en la moción de censura de octubre pasado, y me doy cuenta de que me precipité al celebrar lo que muchos interpretamos en aquel momento como una valiente declaración de ruptura del líder del PP con el partido de extrema derecha Vox. Ya fuera por falta de perspicacia hermenéutica o por ese anhelo voluntarioso que los anglosajones denominan wishful thinking, pensé que el discurso abriría la puerta a un nuevo escenario político en el que no cupieran los promotores del odio y apologetas de dictaduras.

