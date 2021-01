Carta pública a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid

Señora Ayuso, no sé si usted es presidenta a ratos de la Comunidad de Madrid y en otros momentos tan solo pasaba por allí.

La CAM tiene las competencias de Sanidad, pero usted dice que es culpa del gobierno del Estado, que solo se haya puesto el 6% de las vacunas que les ha mandado el gobierno de España. Yo le pregunto señora Ayuso: ¿No es usted la responsable en la comunidad de Madrid de la sanidad? ¿o en esos momentos tan solo pasaba por allí? Me pregunto: si el gobierno de la nación es el responsable y culpable de ese desatino, ¿usted qué pinta presidiendo esa comunidad? ¿No sería mejor que se fuera a su casa? Ya que, si usted no tiene nada que ver con esas y otras competencias (por cierto, en otras ocasiones las reclamaba), ¿qué puñetas pinta usted ahí? La comunidad se podría ahorrar su sueldo. A no ser que su función solo sea, o solo sirva usted para, el insulto, las malas formas, incumplir lo que pacta, y no hacer caso a lo que proponen y votan el resto de comunidades autónomas.

Le tengo que reconocer sus capacidades, usted es capaz de pedir una cosa por la mañana y por la tarde poner a parir a quien se la da. A usted lo mismo le da, que su “enemigo”, sí enemigo (para el resto son sus contrarios sus oponentes…, para usted enemigos), hagan una cosa o la contraria. A usted lo mismo le da, usted no sabe nada más que poner palos en las ruedas. Le vuelvo a decir, usted sí tiene capacidad, lo que pasa es que es maligna y aun contradiciéndose, solo le interesa poner a caer de un burro al gobierno del Estado. Eso sí, sin propuestas, como el resto de su partido. Bueno, usted de vez en cuando hace alguna, pero, solo para que cuando se ponen en marcha, utilizarlas también, como arma arrojadiza. No sé dónde la cabe tanta hipocresía.

Señora Ayuso ¿para qué quiere más vacunas en el reparto? Si solo ha utilizado el seis por ciento. (perdón que no es culpa de usted, sino del gobierno ilegitimo y de los mil males). Creo saber para qué reivindica más vacunas, cuantas más vacunas tenga para privatizar, mayor será el negocio. El negocio de los suyos, pues esas empresas estarán más agradecidas y usted también.

Contra usted, como persona, no tengo nada, no le deseo nada malo, de lo que sí estoy en contra es de los hechos. Por ello, maldigo una y mil veces a quienes hacen negocio con la salud de los ciudadanos, a quienes los utilizan torticeramente para su provecho.

Sin desearle nada malo, todo lo contrario, y sí que sea feliz en su vida. Pero, si puede ser, fuera de la presidencia de Madrid o llevando, y defendiendo, un programa político. Por supuesto, el suyo, que no tiene por qué coincidir con el mío. Con vehemencia, eso sí, sin maldad, con seriedad y respeto, incluso respeto para usted misma.

Un saludo.