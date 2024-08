La cena de los idiotas

Gabriel Calzada, fundador y presidente desde 2005 del ultraliberal Instituto Juan de Mariana, ha cobrado más de un millón en ayudas públicas desde 2021. Monta, con la participación familiar (su padre es el conocido, poderoso y temido empresario en el ámbito portuario del Puerto de la Luz y Las Palmas, Gabriel Calzada Fiol) una universidad privada (maldita privatización de la educación que contribuye a la meritocracia y a blindar los intereses de los poderosos) A través de una asociación de corte fascista llamada “ sin ánimo de lucro” (poco ánimo de lucro tiene el caballero) invitan al lamentablemente presidente de Argentina, Milei, a una especie de congreso ultraliberal al que llaman “Cena de la libertad” (yo la llamaría cena de los “idiotas”, en el sentido más griego de término)

El fascismo se lo está tomando en serio y coge posiciones en todos los frentes de la sociedad, también el académico. Y como reacción a la crisis global del capitalismo desarrollan una poderosa y bien subvencionada estrategia de contravalores que atenta contra los planteamientos éticos más universales.

Gabriel Calzada es un niño pijo de final de los ochenta y principios de los noventa que, en su más tierna juventud, se disfrazó de cordero para acercarse al movimiento estudiantil que dio origen al SEC (Sindicato de Estudiantes de Canarias), organización que tuvo una importante repercusión en el estudiantado y relativa en los movimientos sociales de finales de los ochenta y principios de milenio.

Pero realmente no estaba allí para otra cosa que no fuera aprender estrategias políticas, no era tonto, para luego utilizarlas en contra de quienes, confiados, le habían acogido como uno más.

Gabriel se alejó de los movimientos estudiantiles, se le perdió la pista durante un tiempo, pero pronto se le vio escalar en sectores de poder y utilizar sus aprendizajes en el movimiento social para emplearlos a su favor y utilizar su influencia para destruir la organización de las capas populares, a las que ahora parece detestar profundamente.

Al final, el niño pijo que se reunía con jóvenes de clase trabajadora, resultó ser un falsario, un hipócrita al servicio de los intereses económicos de los poderosos y por lo tanto también familiares. Años después de su etapa estudiantil primera se va a formar en EEUU, consiguiendo nuevos y cada vez más poderosos contactos con el poder. El joven titula en prestigiosas universidades americanas y se relaciona en exclusivos entornos empresariales y políticos del republicanismo más reaccionario.

En los primeros años del cambio de milenio se hizo muy conocido al liderar la oposición a los intereses estatales de España en EEUU, utilizando la mentira y el descrédito gratuito contra su propio país, por aquel entonces gobernado por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Calzada, convertido en adalid del post estado y látigo contra la izquierda, es entrevistado como supuesto experto y hace publicaciones en los más relevantes medios de comunicación y revistas económicas de la derecha en EEUU. Calzada falsea argumentos y datos para disuadir a empresas y estados terceros de comprar tecnología española, de la que decía que era fallida, averiada o inexistente. Hasta ahí llega el nivel de patriotismo del personaje.

Cuando por aquellos años España se postulaba como una creciente potencia en el desarrollo tecnológico relacionado con las energías renovables y otros sectores de I+D, Calzada se encargó de liderar una campaña de descrédito contra su país en el ámbito internacional, dañando así las posibilidades de generar posibilidades de crecimientos y tejido económico, decidido deteriorar la imagen internacional del gobierno y frenar el desarrollo de la investigación española que tan buenos resultados comenzaba a dar.

Hábil acaparador de subvenciones, es fundador de “Instituto Juan Mariana” para el desarrollo del pensamiento ultraliberal.

Y todo lo hace con el dinero acumulado de subvenciones, también con la colaboración de poderosos sectores de poder en la ultraderecha y con la participación del emporio familiar. Así, consigue aprobación o autorización del Gobierno de Canarias (tremendo) y monta este chiringuito empresarial en forma de universidad llamada “Universidad de las Hespérides”, aprovechando el creciente negocio que supone la privatización de la formación universitaria, y con ello también dotar de carácter académico argumentos ultraconservadores que no sostienen el menor juicio científico, ni pasan ningún filtro ético.