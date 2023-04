Civismo en los trenes de cercanías

Si viajas en trenes de cercanías de forma habitual, habrás observado que muchos jóvenes se sientan colocando los pies encima del asiento que tengan delante. Toman entonces una postura encorvada, con la nuca tensa si miran al frente; pero lo normal es que miren hacia abajo, al móvil.

No habría nada que decir, pues allá cada cual con sus posturas y las consecuencias que puedan tener sobre los músculos y las articulaciones de su espalda. Pero todos sabemos que, cuando pisamos la calle, en nuestras suelas se pueden pegar todo tipo de porquerías, que con esta forma de actuar acabarán ensuciando los asientos, donde se sentarán los usuarios que vengan después.

Antes en todos los trenes venía el revisor, que se ocupaba de atendernos y que podía actuar ante comportamientos incívicos como el descrito; pero esta figura hace tiempo que ha desaparecido de los trenes de cercanías. Y cuando alguien llama la atención a estos jóvenes (o no tan jóvenes) por cosas parecidas, se puede encontrar con burlas y otras reacciones poco amistosas.

Hace poco, después de prepararme mentalmente para poner buena cara, me acerqué con calma a un chico que tenía sus pies sobre el asiento y le dije: “Hola. A ti no te debe importar, pero a mí me molestaría tenerme que sentar donde has puesto la suela de tus zapatos”. Su reacción inmediata fue bajar los pies al suelo y mirar hacia sus compañeros; no los volvió a subir mientras yo estuve cerca.

Lo he practicado otras veces y funciona. Así que propongo que hagamos campaña para desterrar este hábito nefasto y otros, en la forma que he descrito o cualquiera otras que se nos ocurran. A mí la higiene me importa.

Y no estaría de más recuperar la figura del revisor, para atender ésta y otras muchas cuestiones, que harían el viaje más agradable y seguro.