De aquellos lodos, estas balas

Se empieza mandando balas a los políticos antifascistas y se acaba con Isabel Ayuso pidiendo serenidad. Parece que la señora IDA no comprende el significado de esas balas que ha recibido.

Esas balas no son solo una amenaza de muerte a su persona en concreto, son una amenaza de muerte a la democracia si el fascismo no encuentra acomodo en sillones presidenciales. De los gritos "comunismo o libertad", de acomodar a viejas glorias del ejército con ansias de un nuevo generalísimo, de engañar a los ciudadanos, de no tener un programa de gobierno, de basar las campañas electorales en eslóganes xenófobos y frases que estigmatizan a los que acuden a las colas del hambre porque no tienen ingresos para alimentarse, es de ahí de donde sale el alimento pseudointelectual para nutrir el golpismo traducido en cartas con munición y amenazas a los políticos.

De los insultos y descalificaciones a los que no pueden permitirse el lujo de pagar en sus facturas a esos expolíticos que han atravesado las puertas giratorias para convertirse en consejeros de compañías de electricidad, agua y teléfono o de sanidad privada. De ahí es de donde salen las amenazas.

De los lodos hechos de contubernios social-comunistas y filoetarras construidos por los discursos pronunciados por la señora Díaz Ayuso y sus correligionarios de Vox es de donde sale la agitación y la degeneración de la política. Esas frases incendiarias que pasan su falta de calado intelectual a las mentes débiles de los que escriben cartas amenazantes y las cargan con balas destinadas originalmente a sus partidas de caza.

No, señora. No es al pueblo al que hay que pedir serenidad. Ni pretender que la serenidad sea ignorar las cartas con recámara de fusil.

Bien al contrario, somos nosotros, los ciudadanos, quienes exigimos serenidad a Díaz Ayuso, a los que se sientan en la sede B de Génova 13, a los agitadores electos de Vox. Exigimos bajar el tono y el contenido torticero de los discursos políticos de ultraderecha, esos discursos que están haciendo un caldo de cultivo perfecto y perverso para fusilar la libertad de pensamiento y acabar con los derechos a la dignidad en la vivienda, el trabajo, la educación, la sanidad y la justicia.

Señora Díaz Ayuso, le exigimos que tenga la altura intelectual para fomentar el espíritu democrático o que se vaya a su casa y deje de utilizar los micrófonos de la asamblea de Madrid para incendiar los ánimos de los madrileños.

No necesitamos sus lodos, señora IDA, tampoco necesitamos las balas.