Unidad o debilitamiento de la izquierda

Estos días hemos leído cómo en Madrid parece que Unidas Podemos e Izquierda Unida, por un lado, formarán una candidatura única y Más Madrid, por otro, otra. A la vez podemos ver cómo en Navarra Izquierda Unida, Podemos y Batzarre formarán una candidatura única. En el caso de Madrid ya he encontrado algunos de esos “sesudos” argumentos que defienden que separados se consiguen más votos. Argumentos que en las elecciones anteriores se oyeron en Navarra, sobre todo en las elecciones al Ayuntamiento de Pamplona y, también, al Gobierno de Navarra. La consecuencia fue un debilitamiento de la izquierda, la pérdida de concejales y parlamentarios.

Me aburren y enfadan esos “sesudos” razonamientos, parece que hay gente que no quiere ver el efecto desmoralizador que tiene en su electorado la falta de unidad. La cuestión no es cuántos votos voy a obtener acudiendo a las urnas por separado, sino cuántos votantes dejan de votar por que les desmoraliza la falta de unidad.

Me parece que a estas alturas y vista la agresividad de la derecha, que da indicios de olvidar cualquier corrección democrática y volver a considerar que solo ella está legitimada para ejercer el poder, ir a las urnas separados es una falta de responsabilidad descomunal. Me da igual si con la unidad va a salir favorecido uno u otra, un partido u otro. Cuanto más viejo me hago más infantil me parece esa actitud de las esencias están conmigo o con nosotros, más inverosímil que las antipatías personales puedan jugar un papel aquí. Hay que exigir que nos olvidemos de que si Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, por poner los nombres más sonados, que si Unidas Podemos, que si IU, que si Más Madrid, que si... como si queremos que todos los nombres sean nuevos, lo que nos jugamos es tan importante para el buen vivir y la cohesión social que hay que parar la división y presentarse unidos. La unidad no puede ser algo que solo figura en el nombre de mi única y espléndida formación política.