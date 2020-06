Leo y escucho en distintos medios las noticias acerca de los disturbios/reacciones por la "muerte" de George Floyd, y hay algo en mí que se rebela, después de ver las imágenes de sus últimos minutos de vida, la violencia, frialdad e indiferencia de los policias que lo inmovilizan y provocan la muerte, no entiendo porqué no se habla de asesinato, asesinato puro y duro, cometido con abuso de autoridad y de poder. No puedo ver esas imágenes sin sentir un nudo en el estómago y sin que me broten las lágrimas.

Ante el espanto e injusticia del racismo, después de estos meses de confinamiento, la incertidumbre de la evolución de la pandemia, la deslealtad y la indignidad de las derechas españolas para con la ciudadanía, el ambiente ensombrecido del futuro con una crisis que nos anuncian aún más grave que la del 2008, no caer en una profunda tristeza es una lucha interior diaria.

La violencia policial no es nueva, siempre ha sido el brazo ejecutor de los poderosos para oprimir a los más desfavorecidos, para provocarles miedo, para que no protesten, para que no reclamen sus derechos.

Si esta nueva crisis en la que estamos no se resuelve pensando en las mayorías y en no dejar caer a nadie, si no prima la empatía y la solidaridad, si no protegemos los servicios sociales, dignificamos el trabajo y redistribuímos la riqueza, si permitimos que se sigan aplicando las políticas neoliberales tenemos garantizada la asfixia.

Lo veo oscuro.