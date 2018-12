Albert Rivera justifica su pacto con el PP en Andalucía con una carta abierta en Facebook en la que no cita a Vox

Albert Rivera ha decidido contrarrestar las críticas que desde sectores de los partidos de izquierda e incluso desde sus propias filas están lanzando contra el acuerdo que acaba de rubricar su partido con el PP para gobernar en Andalucía y que necesitará indiscutiblemente el apoyo de los 12 diputados de Vox, el partido de extrema derecha que preside Santiago Abascal.

En una carta abierta que ha publicado en su perfil de Facebook, el líder de Ciudadanos se dirige a todos los "ciudadanos" para explicarles las razones de ese pacto ya cerrado en materia programática con 90 medidas. Un acuerdo que califica de "histórico" con un indiscutible "sello naranja" y que a su juicio supone "el proyecto reformista más ambicioso para Andalucía desde la Transición"

Dicho esto, Rivera insiste en que "no ha sido fácil" poder acordar con otra fuerza política -el PP- "un catálogo de reformas tan amplio en materia de regeneración democrática, empleo, dinamización económica, política social".

Pero en las más de treinta líneas del texto Rivera no cita en ningún momento a Vox, el partido de extrema derecha de Santiago Abascal, cuyos 12 diputados son imprescindibles para que el PP y Ciudadanos puedan gobernar y sacar adelante su programa. En la carta solo hace una advertencia velada tanto a Vox, que ha amenazado con rechazar el pacto, como al PSOE, que ya ha dicho que no lo apoyará ni se abstendrá en la futura investidura de Moreno: "Que nadie que piense más en los ciudadanos que en su partido puede bloquearlo. Por eso, apelamos a la responsabilidad de todos para que pueda desarrollarse de inmediato".

Rivera recalca en la carta que no ha sido fácil "forzar al PP a asumir según qué medidas de lucha contra la corrupción, bajada de impuestos o mejora de la sanidad y la educación". "Ha costado tiempo, esfuerzo y energías, pero ha valido la pena", concluye y se despide dando las gracias a todos sus seguidores "por vuestra confianza y apoyo".

Este es el texto íntegro de su carta.

Hola a todos, ciudadanos:

Como muchos de vosotros ya sabréis, acabamos de alcanzar un acuerdo histórico en Andalucía. Hemos pactado junto al Partido Popular un programa de gobierno ambicioso, reformista, de 90 medidas que desarticularían el entramado clientelar tejido por el PSOE durante 40 años y darían a esta tierra el revulsivo que merece y demanda. Los andaluces votaron cambio el 2 de diciembre, nos comprometimos a cumplir con su voluntad y aquí está el resultado, tenemos muy cerca la posibilidad de hacerlo realidad.

No ha sido fácil. No es fácil acordar con otra fuerza política un catálogo de reformas tan amplio en materia de regeneración democrática, empleo, dinamización económica, política social… No es fácil forzar al PP a asumir según qué medidas de lucha contra la corrupción, bajada de impuestos o mejora de la sanidad y la educación. Ha costado tiempo, esfuerzo y energías, pero ha valido la pena. Hemos pactado el proyecto reformista más ambicioso para Andalucía desde la Transición y quiero dar las gracias a Juan Marín, José Manuel Villegas, Toni Roldán y el resto del gran equipo de Ciudadanos que lo ha hecho posible.

Esas reformas tienen un inconfundible sello naranja, y las más importantes las pondríamos en marcha sin demora, en los primeros 100 días de gobierno: separación de los imputados por corrupción, auditoría del gasto de la Junta, eliminación de todos los chiringuitos políticos del PSOE, supresión de aforamientos políticos, ayudas a los emprendedores y autónomos, bajada del IRPF, cheques-formación para desempleados, plan de choque para la mejora de la sanidad pública, plan andaluz de refuerzo educativo, ley integral de apoyo a las familias…

Y un largo etcétera. Este programa responde a las necesidades y demandas de la gran mayoría del pueblo andaluz, y nadie que piense más en los ciudadanos que en su partido puede bloquearlo. Por eso, apelamos a la responsabilidad de todos para que pueda desarrollarse de inmediato.

Muchas gracias a todos por vuestra confianza y vuestro apoyo, estoy muy orgulloso de liderar este gran proyecto que no para de crecer. ¡Seguimos!