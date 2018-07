Albert Rivera insiste en pedir a Sánchez elecciones generales: "Hoy estamos peor que antes", cuando gobernaba el PP

Albert Rivera ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez que "reflexione" y convoque cuanto antes elecciones generales ante el deterioro de la situación política que a su juicio está generando la debilidad de su Gobierno. "La situación no es mejor de la que teníamos antes" con el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy que al menos contaba con "una mínima estabilidad parlamentaria", ha recordado Rivera.

Ahora, tras el triunfo de la moción de censura, "tenemos un Gobierno agotado, débil, sin escaños y sin apoyos parlamentarios, que no ha pasado por las urnas. Un gobierno que está en manos de Torra, de los populistas y separatistas", ha resumido el líder de Ciudadanos en su comparecencia en el Congreso en la que ha hecho balance del curso político antes de comenzar sus vacaciones de verano.

"Sánchez tiene que pisar la realidad. Estamos en los minutos de descuento de esta legislatura. No hay leyes, todas sus decisiones van a estar condicionadas por sus socios. No podemos seguir por este camino que no conduce a ningún lugar", ha reiterado el líder de Ciudadanos en su larga exposición ante los periodistas, en la que no ha citado ni una sola vez a su oponente del PP, Pablo Casado.

Recién llegado de la frontera de Tarajal, en Ceuta, Rivera ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley en el Congreso para abordar el problema de la inmigración con objeto de reforzar los controles, combatir a las mafias, aumentar el número agentes de seguridad que trabajan en la frontera y dotarlas de mayores medios.

En este sentido, ha exigido al Gobierno que dé "un apoyo explícito e incondicional a estas fuerzas de seguridad" porque ve que algunos "con una gran irresponsabilidad" incluso "las critican". "La inmigración regular es necesaria en nuestro país, pero la ilegal y las mafias no tiene cabida en nuestro ámbito legal", ha señalado, mientras oponaba que "estamos batiendo récord de llegada de inmigrantes" desde 2006 y ponía como ejemplo el modelo de Canadá sobre inmigración.

En su amplio repaso a la actualidad política, Rivera ha insistido especialmente en culpar a Sánchez de la situación que hay ahora en Catalunya en dónde ha defendido que, si las cosas siguen así, se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar "los abusos de los separatistas".

"Quitaremos los símbolos separatistas de los espacios públicos" de Catalunya

Por ello, ha pedido al Gobierno central que impida que los "separatistas invadan con sus cruces y sus símbolos los espacios públicos", como las playas catalanas. "Si no lo hace el Gobierno nosotros sí lo haremos. Hay voluntarios que ya lo están haciendo, quitando cruces o esteladas de los lugares que son de todos. Es insoportable vivir en ese ambiente de intimidación", ha lamentado.

"Estamos hoy en la misma situación de dónde venimos, el camino hacia la insumisión y de un nuevo golpe separatista", ha alertado. Dicho esto, ha añadido que "no se puede gobernar España con los que quieren liquidarla", salvo que al frente del Gobierno esté "un presidente temporal desesperado por gobernar".

En el ámbito económico tampoco está satisfecho Rivera, dado que, a su juicio, los anteriores presupuestos ayudaban y aliviaban a los trabajadores y a la clase media y ahora Sánchez solo quiere "dar a la máquina del gasto para contentar a sus barones". "No compartimos la receta obsoleta del presidente de meter la mano en el bolsillo de los españoles", ha dicho.

Rivera también se ha quejado del "parón" que cree que hay en materia de regeneración democrática debido a los "dedazos" del presidente del Gobierno, al que ha acusado de "atrincherarse en la Moncloa" y de "colonizar las instituciones".

Por ello, ha anunciado que van a registrar una batería de comparecencia en el Congreso de los nuevos responsables de Paradores, Correos, RTVE o el CIS, "esos nombramientos a dedo" decididos sin consensuar con el resto de los grupos de la oposición, "para conocer qué meritos tienen, si es que los tienen". "En regeneración democrática al bipartidismo ni está ni se le espera", ha lamentado.

Rivera se ha referido también a la huelga que siguen manteniendo los taxistas por culpa de la concesión de licencia al sector privado, un conflicto que se ha extendido a las principales capitales de España. El líder de Ciudadanos se ha puesto del lado de las empresas privadas y ha defendido no cerrase a nuevas licencias, pero, sobre todo, trabajar "en defensa de los usuarios".