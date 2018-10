Álvarez-Cascos califica de "intachable" el comportamiento de los extesoreros Bárcenas y Lapuerta

El que fuera secretario general del PP y vicepresidente y ministro de Fomento durante el Gobierno de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos, negó este martes en el Congreso la existencia de sobresueldos en efectivo en el PP y calificó de "intachable" el comportamiento de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. "Durante el tiempo que tuve relación con ambas personas no he visto ninguna actividad merecedora de reproche", aseguró a preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia. Desvinculado del PP desde 2011, el expolítico compareció este martes en la comisión de investiga las finanzas del PP en el Congreso de los Diputados.

Álvarez Cascos, que ocupó las citadas responsabilidades durante los años en los que la trama Gürtel se hacía de oro cobrando el 3% de las grandes obras del Estado, aseguró también que "jamás" tuvo constancia de la existencia de una "contabilidad paralela" o "financiación irregular" en el PP. En este sentido, insistió en que nunca conoció "nada ajeno" a la "contabilidad oficial" del partido que audita el Tribunal de Cuentas.

También negó haber favorecido a los empresarios que luego donaban a la caja B de los conservadores durante su época al frente del Ministerio de Fomento. Sin embargo, durante su declaración en e l juicio de la primera época de Gürtel, Francisco Correa, considerado cabecilla de la trama, afirmó que él y Luis Bárcenas, en calidad de tesorero del PP, ayudaban a las grandes empresas a hacerse con los contratos de obras de ministerios como Fomento o Medio Ambiente. A cambio, los empresarios pagaban comisiones del 3% que iban a los bolsillos de los implicados y a la caja B del PP.

De hecho, el exministro se atribuyó el mérito de haber cambiado un sistema de adjudicaciones poco fiable. "Para que se cumplieran las normas no había que hacer declaraciones, sino acciones", aseguró. Y calificó de "inverosímil" haber beneficiado durante su época al frente de Fomento a la Constructora Hispánica, dirigida por el constructor que reconoció el pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras y que este mismo martes se negó a responder a las preguntas de los diputados en la misma comisión parlamentaria sobre las finanzas del PP. "Las adjudicaciones las hacían las mesas de contratación, en las que no estaba el ministro. Yo no hice ninguna sugerencia de contratación de ninguna obra", aseguró.

La comparecencia de Álvarez Cascos ante la comisión de investigación de la financiación del PP se volvió bronca durante la intervención del diputado de ERC Gabriel Rufián, que inició su turno preguntándole si se avergonzaba de algo de la época en la que fue secretario general del PP, a lo que el que el también exministro respondió que de "nada". Sin embargo, el momento más tenso se vivió con la diputada del PP Beatriz Escudero, que acabó abandonando la sala tras llamar a Rufián "imbécil" después de quejarse de que este le hubiera guiñado un ojo. Previamente, el portavoz de ERC le había reprochado que actuara de "palmera" de Álvarez-Cascos.