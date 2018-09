Borrell reprende a los periodistas: "¿Por qué no publican lo que dice la Comisión de Venecia sobre Catalunya? Parece que hay interés en publicar unas cosas y otras no"

José Borrell parecía contento tras escuchar las palabras del secretario general del Consejo de Europa. Thorbjørn Jagland ha defendido "la Constitución española" para resolver el encaje de Catalunya en España, y ha agradecido la visita de Borrell, quien fue eurodiputado, presidente del Parlamento Europeo y conoce bien Estrasburgo.

Pero el carácter le fue cambiando al ministro a medida que, en esta Diada 2018, los periodistas le iban preguntando por las posibilidades que tenía el Gobierno catalán y los grupos independentistas de ver prosperar sus recursos ante instancias europeas por vulneraciones de derechos fundamentales.

Jagland recordó lo que la Comisión de Venecia dijo al respecto tras una pregunta del entonces president Carles Puigdemont: "Los cauces han de ser dentro de la ley para que no haya caos". Y, Borrell, reprendió a los periodistas: "Eso es, eso es, ¿por qué no publican lo que dice la Comisión de Venecia. Parece que hay interés en publicar unas cosas y en no publicar otras".

Realmente, lo que ha defendido la Comisión de Venecia, hace más de un año, es fácilmente rastreable en Google porque numerosos medios lo publicaron.

En su resumen de las actividades de 2017, publicado hace unas semanas, la Comisiójn de Venecia recuerda sus actuaciones con respecto a Catalunya: "En mayo de 2017, el presidente de la comisión recibió una carta de Carles Puigdemont, el entonces presidente del Gobierno de Catalunya (España), y una copia de la resolución 122/XI adoptada por el Parlamento de Catalunya del 18 de mayo de 2017, en relación a un posible referéndum de autodeterminación de Catalunya. En su respuesta del 2 de junio de 2017, el presidente de la comisión, Gianni Buquicchio, subrayó que no sólo un referéndum así, sino la cooperación con la comisión debería ir de la mano de un acuerdo con las autoridades españolas. Él, además, subrayó que la comisión de Venecia había enfatizado consistentemente la necesidad de que cualquier referéndum debiera estar de acuerdo con la Constitución y la legislación del país concernido".

Borrell intenta aprovechar su visita a las instituciones europeas el Onze de Setembre para hacer campaña contra el independentismo y eludir las preguntas sobre el máster de Carmen Montón. Con respecto a la ministra de Sanidad, ha afirmado: "En todos los países ocurren cosas, y sería descortés para mi anfitrión hablar de un asunto nacional. Además, llevo 24 horas encerrado en reuniones y no he sabido lo que ha ocurrido más que lo que han publicado los periódicos".