Campuzano (PDeCAT): "Sánchez dijo que no hay delito de rebelión. Bienvenida esa reflexión del presidente"

La referencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la posición histórica del PP sobre la necesidad de que participen militares para poder hablar de delito de rebelión sigue generando reacciones entre los partidos catalanes en el Congreso. "El presidente del Gobierno dijo lo que hace tiempo que decimos. Que no hay delito de rebelión. Bienvenida esa reflexión del presidente", ha asegurado el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, en declaraciones a los medios.

Sánchez esperó al final de su comparecencia, en su réplica al portavoz del PNV, Aitor Esteban. El diputado vasco había afeado al PP que comparara a los dirigentes catalanes encarcelados con el coronel Tejero, que entró al Congreso al frente de un comando de la Guardia Civil con la intención declarada de derrocar al Gobierno.

El presidente del Gobierno felicitó a Esteban por su posición. Y añadió: "En 1994, me lo recordaba la vicepresidenta [Carmen Calvo], el señor [Federico] Trillo hizo una propuesta de modificación, una enmienda, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a supuesto de golpe de Estado se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan; el del señor Casado hasta incluso pasa por la derecha a un señor como Trillo".

Las palabras de Sánchez pasaron inadvertidas tras cinco horas de debate y cuando los diputados y periodistas del Congreso afrontaban otras tantas hasta que se terminara el Pleno, a las seis de la tarde. Pero no para todos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz vasco las comentaron en el momento. También fueron escuchadas en ERC y el PDeCAT.

Esteban señalaba a eldiario.es que las palabras de Sánchez "tienen valor". "Lo ha dicho el presidente en sede parlamentaria", añadían.

Los partidos catalanes, por su parte, insisten en que solo les vale un pronunciamiento público y expreso de Sánchez instando a la Fiscalía a que cambie su criterio sobre la causa que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Pero sí han apreciado que el líder del PSOE parece estar moviéndose.

Campuzano ha recordado que las palabras del presidente son "una nueva razón para que la Fiscalía modifique su escrito" de calificación ante el Supremo. El portavoz catalán ha recordado que en España solo se ha aplicado una vez el delito de rebelión, precisamente por la intentona golpista de 1981. "Tiene que haber militares armados. Eso no ocurrió en Catalunya", ha asegurado.

"Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho [Diego] López Garrido, lo ha dicho Pascual Sala [expresidente del Supremo y del Constitucional. En Catalunya no hubo actividades susceptibles de considerarse rebelión. Nos parece relevante que se reconozca que el artículo del Código Penar no era aplicable a los supuestos de septiembre y octubre de 2017. Todo el mundo sabe, en privado y en público, que no tiene ningún sentido. No hubo violencia armada, no hubo militares, no hubo pistolas ni civiles armados. Todo lo contrario", ha concluido.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, también ha comentado las palabras de Sánchez, aunque ha sido más escueto que Campuzano. "No hay causa. Están en la cárcel porque el Estado español necesita vengarse. Nuestra posición es que tienen que estar en la calle. El estado español tendrá que pedir perdón por encarcelar a ciudadanos que no han cometido ningún delito".

Fuentes de ERC aseguraron el miércoles a eldiario.es: "Nos mantenemos en la petición de instar a la Fiscalía a la retirada de cargos. Cualquier otro movimiento que se pueda plantear se valorará, si es que se plantea. Pero insistimos en nuestra posición: la dignidad no se compra".