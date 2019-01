Casado acusa a Sánchez de "contemporizar" con Maduro "porque se debe a los de Podemos"

El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a cargar este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su postura ante la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, después de que el jefe del Ejecutivo se haya alineado con la postura de la Unión Europea dando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ocho días para convocar elecciones antes de reconocer la legitimidad de Guaidó.

"Sánchez sigue contemporizando con el tirano", ha considerado Casado en una entrevista en Antena 3. "¿Cómo es posible que España, con vínculos históricos y humanos con Venezuela, no lidere la acción de la UE en el país?", se ha preguntado. A su juicio todo es "porque Sánchez se debe a los de Podemos" por su apoyo en la moción de censura que le hizo presidente en mayo y "que han asesorado a los chavistas".

El presidente de los populares ha exigido a Sánchez "que deje de pedir elecciones a Maduro y las convoque él", tal y como según Casado el presidente del Gobierno prometió antes de tomar posesión de su cargo.

En opinión del líder del PP "Sánchez es un mentiroso" porque "él dijo que no pactaría con Podemos y los indepentistas" y llegó a la Moncloa con su apoyo. Además, presentó una, moción en la que dijo que convocaba a todos los partidos para convocar elecciones pero aún no ha llamado a las urnas.

También ha defendido Casado la supuesta "centralidad" del PP. "Somos el único partido que estamos en el centro político y en el centro de la partida de los partidos", ha insistido, para recordar que Vox y Ciudadanos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. "Si no se vota al PP Sánchez se queda. Si se quiere unir España no se puede desunir el voto", ha remarcado.