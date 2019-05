Casado justifica que no se haya planteado dimitir tras el 28A: "El desgaste de una marca no depende de una candidatura"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no se ha planteado en ningún momento dimitir pese a la debacle de las generales del 28A en las que su partido logró el peor resultado de su historia, con 66 diputados, menos de la mitad que en 2016. "Al votante no hay que echarle la culpa. El desgaste de una marca no depende de una candidatura", ha asegurado, evitando en todo momento la autocrítica por la derrota en las urnas.

"Mis predecesores ganaron a la tercera", ha recordado Casado en una entrevista en Antena 3 en la que ha afirmado que cuando llegó a la presidencia del PP "todas las encuestas" apuntaban a "un sorpasso" de Ciudadanos a los populares. "Los resultados han sido muy malos, pero la respuesta es la fragmentación del voto", ha remarcado, culpando de la debacle a los votantes de centro derecha que apoyaron a Ciudadanos y a Vox.

El presidente del PP, además, ha insistido en que desde el 28A "no ha habido ningún giro" al centro, a pesar de que tan solo dos días después de los comicios Casado llamó por primera vez "extrema derecha" a Vox y a sus continuas apelaciones a la "moderación" y al cambio de tono respecto al Gobierno, al que en la campaña del 28A llegó a acusar de contemporizar con el terrorismo.

Respecto al papel de José María Aznar y de FAES en su estrategia, Casado ha negado que la presencia del expresidente responda a una derechización del PP: "No creo que Aznar sea más de derechas que Rajoy", ha sostenido. "El PP lleva 30 años diciendo que es de centro, moderado".

Él también se considera "una persona moderada y templada". A renglón seguido, Casado ha justificado en cambio declaraciones incendiarias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que en campaña llamó "traidor" o "felón" y acusó de "preferir las manos manchadas de sangre" por su diálogo con fuerzas independentistas. "Si a mí me indigna que Otegi presuma de apoyar a un Gobierno es algo humano", ha zanjado.