Cs dice que votará 'no' a los presupuestos "negociados en Waterloo" y exige de nuevo elecciones generales

Ciudadanos ha confirmado este viernes su total rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 cuyo anteproyecto de ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministras y que el Gobierno enviará al Congreso el próximo lunes. El propio Albert Rivera ratificó el pasado martes, en su primera comparecencia del año, que su grupo "votará 'no' con las dos manos" a esos PGE cuando se sometan a votación en la Cámara.

Este viernes ha sido el secretario general del partido, José Manuel Villegas, el que reiteraba el mismo mensaje: "Por supuesto que estos presupuestos no van a contar con el apoyo de Ciudadanos. Vamos a votar que 'no' porque además de ser malos para España y para la clase media trabajadora, no son creíbles".

En declaraciones en el Congreso, el número dos de Rivera ha recordado que hasta la propia Comisión Europea tampoco se los cree y le ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que revise las partidas y sus previsiones económicas.

Según Villegas, en el anteproyecto "no hay ninguna novedad" ya que, como había anunciado su grupo, "deja en evidencia un agujero de 10.000 millones" que para poder financiarlo "la única solución que pone Sánchez es estrangular a impuestos a los españoles y a la clase media y trabajadora".

"Son unos malos presupuestos que ponen en peligro la recuperación económica y la creación de empleo" y van, por lo tanto, "en la dirección contraria de lo que necesita en estos momentos España", ha proseguido el secretario general de Cs.

Villegas ha vuelto a cargar contra Sánchez por negociar las cuentas "con sus socios, con Echenique y ahora con Torra y Puigdemont que están en sus cumbres hablando sobre estos Presupuestos". "Los españoles tenemos que vivir en la humillación, porque el futuro de los españoles y de estos presupuestos los están decidiendo estos señores en Waterloo", ha lamentado Villegas.

En Ciudadanos creen que lo que debe de hacer el presidente del Gobierno es dar por acabada cuanto antes esta legislatura y convocar elecciones generales. "España no necesita estos presupuestos sino unas elecciones para abrir una nueva etapa. El futuro de España hay que ponerlo en manos de los españoles no en manos del señor Torra ni Puigdemont", ha sentenciado.