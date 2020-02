Ciudadanos claudica ante el PP: asume el "portazo" de Feijóo en Galicia mientras celebra ir en coalición en Euskadi

Ciudadanos se ha mostrado este jueves "sumamente satisfecho" del acuerdo alcanzado al borde del plazo con el PP para concurrir en coalición a las elecciones en Euskadi el próximo 5 de abril. Según lo acordado, los de Arrimadas se reservan "los puestos números dos" en las listas de Álava y Vizcaya y otros "proporcionales" en la de Guipúzcoa. El nombre de la coalición no lo han decidido aún.

"Estamos muy ilusionados por esta oportunidad de poder entrar en el Parlamento vasco", ha afirmado el secretario general del grupo parlamentario, José María Espejo Saavedra, en una breve comparecencia en el Congreso, en la que ha adelantado que UPyD pedirá también el voto para esa coalición cuya lista cerrará simbólicamente posiblemente la eurodiputada Maite Pagazartundúa o el filósofo Fernando Savater.

Espejo Saavedra ha explicado que ya no ve ningún obstáculo para que su partido haya aceptado ir juntos en esa autonomía pese a que ayer miércoles lo condicionó a que Feijóo cediera también en Galicia.

Ciudadanos ha solventado sus diferencias con el PP sobre el cupo vasco con la misma fórmula que en Navarra, es decir, que esa negociación "se haga con absoluta transparencia y lealtad, sin romper la igualdad entre españoles", ha asegurado Espejo Saavedra, porque si se hace así entonces ya no lo denominarán "un cuponazo", como lo calificó Albert Rivera en su día. "El criterio de cálculo debe de ser transparente y no cerrarse con absoluta opacidad y mercadeando" como, según dicen, se ha hecho hasta ahora con los partidos nacionalistas.

Dado que el presidente de la Xunta sigue en el 'no', los de Arrimadas no han tenido más remedio que claudicar, "después de reflexionar, porque no era bueno privar a los vascos de la posibilidad de tener una coalición de partidos constitucionalistas" frente a los nacionalistas, según lo ha justificado el secretario general del grupo de Ciudadanos.

Ante el "portazo" del barón gallego, el partido de Arrimadas ha decidido que concurrirá allí con sus propias siglas, algo que no solo les ha contrariado sino que puede dar origen a que tampoco ellos acepten a los populares en la candidatura que decidan impulsar en Catalunya, cuando se conozca la fecha de esas elecciones.