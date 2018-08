Ciudadanos critica que el Gobierno "no plantea una solución global" para el Valle de los Caídos

La presidenta de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está planteando una solución global" para el Valle de los Caídos y ha reivindicado que se convierta en "un espacio de reconciliación" como se ha hecho en "otros países".

Sin concretar si Ciudadanos apoyará en el Congreso el decreto ley que tiene previsto aprobar el Gobierno este viernes en el Consejo de Ministras para avalar la exhumación de los restos del dictador, Arrimadas ha insistido en una entrevista en Antena 3 en la importancia de medidas más amplias: "En la solución técnica de reconversión del Valle de los Caídos en un espacio de reconciliación, estamos de acuerdo", ha asegurado. "Creo que dentro de las soluciones técnicas que se están planteando estaría esa, por supuesto" ha dicho sobre la exhumación, "pero en una solución global".

Arrimadas también ha reiterado, una vez más, que el artículo 155, que traslada las competencias autonómicas a la Administración central, "nunca debería haberse levantado" y en este sentido, aboga por "enviar un requerimiento a la Generalitat para saber si va a respetar las normas judiciales y las leyes" y, si la respuesta es negativa aplicar esta medida porque asegura que "los hechos que dieron origen al 155 siguen vigentes".

Preguntada por la polémica por la colocación o retirada de lazos y cruces amarillas en las calles catalanas Arrimadas asegura que se está "utilizando" a los Mossos y por eso su grupo ha pedido la comparecencia del conseller de Interior para "ver cuál es la consigna" porque "el espacio debe ser de todos" y justifica que "hay una sentencia muy reciente que dice que no se puede utilizar el espacio público como escaparate". No hay ninguna ley que prohíba quitarlos pero Arrimadas cree que "una cosa es que no sea delito" pero "se pueden infringir otras normativas. "Hay gente que quiere ir a la playa con sus niños" que se han convertido según Arrimadas en "un cementerio ideológico con cruces amarillas".

Arrimadas ha calificado de "gravísimas" las declaraciones del president Quim Torra en las que aseguró que iban a "atacar al Estado" y ha asegurado que "las palabras importan pero importan más los hechos que no han dejado de sucederse en Catalunya".