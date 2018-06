El Gobierno asegura que si Torra deja de acudir a actos con Felipe VI "no será un problema para el rey y sí para Catalunya"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cumple su anuncio y deja de acudir a los actos en los que participe el rey Felipe VI "será un problema no para el rey y sí para Catalunya" porque significará que la Generalitat dejará de representar "a la totalidad" de la comunidad.

"He de decir que el rey cumplió con su obligación, cumplió con las obligaciones constitucionales que tiene la Corona y si efectivamente la Generalitat desea no tener al rey será un problema no para el rey, que no recibe por ello un menoscabo. Sí para Catalunya, porque significará que la Generalitat no representa a la totalidad de Catalunya", ha asegurado Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministras.

Torra ha rectificado y ha anunciado esta mañana que sí acudirá a la apertura de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona en un acto en el que se encontrará con el rey y también con el presidente Pedro Sánche. Este es, según ha dicho, el último evento en el que coincidirán tras recordar que "el rey de España no ha pedido perdón después de salir a apoyar la violencia ejercida contra dos millones de catalanes".

Preguntada al respecto, Celaá ha evitado decir si esa posición del presidente catalán cambia la posición del Gobierno respecto a la "distensión" que pretende con la Generalitat. La portavoz se ha limitado a decir el Ejecutivo se mantiene en su "empeño" de "normalizar y evitar tensiones": "Nos parece que el Estado debe tender la mano. La fase de denuncia ya la hicimos".

El Gobierno también intenta salir al paso ante el enfado que ha provocado en las comunidades el anuncio de Sánchez de que no se hará una "revisión a fondo" del sistema de financiación autonómica esta legislatura: "Me parece honesto que un Gobierno explicite lo que puede hacer en el tiempo que tiene previsto gobernar y lo que ha de dejar para otro momento", ha defendido la portavoz, que ha asegurado, además, que en este periodo se acometerán mejoras en los "aspectos de financiación particularmente graves" que los presidentes regionales le comuniquen a Sánchez en su ronda de contactos y que se sentarán "las bases" del nuevo sistema, aunque no verá la luz hasta la siguiente legislatura.

Contactos europeos por otro barco de rescate

Preguntada por la posición de España ante el barco de rescate de la ONG Lifeline que aún no tiene asignado puerto seguro, Celáa ha asegurado que el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha iniciado vías diplomáticas con Malta, Italia y Francia.

"Con Malta para proceder a la prestación de auxilio humanitario que puedan llegar a tener en horas", ha explicado la portavoz, que ha expresado que la razón de hacerlo con Francia es la "gran empatía" que mostró "cuando España atendió al Aquarius".

"No vamos a decir que nos vamos a poner las medallas, pero ha sido un aldabonazo un electroshock en relación a lo que tiene que afrontar Europa", ha aprovechado la portavoz para presumir de la acogida de 629 personas migrantes. "El presidente está trabajando por que ese eje preferente de España-Francia-Alemania para abordar este asunto que efectivamente es agenda política europea", ha señalado sobre las próximas reuniones de Sánchez con Emmanuel Macron y Angela Merkel previas al Consejo Europeo en el que se abordará la política de migración y asilo de la UE.

Renovación de RTVE: sin bloqueos

En cuanto a la agenda del Consejo de Ministras, la mayor novedad ha sido la aprobación del real decreto ley para la renovación urgente y temporal de la cúpula de RTVE, justo el día en que concluye el mandato de José Antonio Sánchez al frente del ente público. El Ejecutivo da un plazo de quince días al Congreso y al Senado para que nombren seis y cuatro consejeros, respectivamente, e incluye una cláusula para evitar que la mayoría absoluta bloquee los nombramientos en la Cámara Alta: si lo hace, esos cuatro miembros los designará el Congreso.

Además, el Gobierno se ha guardado la baza de nombrar un administrador único que presida el ente público hasta que se produzca el concurso del que salga el nuevo consejo y el presidente. No obstante, en Moncloa dan por hecho que lograrán la mayoría absoluta que necesitan en la segunda votación para sacarlo adelante. El PSOE da por cerrados los apoyos.

El consejo de administración y el presidente de RTVE pilotarán la entidad hasta que se celebre el concurso para la elección de ese órgano con la fórmula aprobada en el Congreso. No obstante, fuentes de Moncloa aseguran que la intención es encontrar una figura "inobjetable" para este periodo transitorio que pueda tomar las riendas tras el concurso.

El decreto incluye una disposición adicional que anula el acuerdo que alcanzaron PP y Ciudadanos para garantizarse la mayoría y obliga a que el tribunal del concurso para la selección del nuevo consejo de administración tenga que componerse por acuerdo de al menos cuatro grupos.

Estudian personarse en defensa de las víctimas

Tras la decisión de la Audiencia de Navarra de acordar libertad provisional para 'la manada' bajo fianza de 6.000 euros hasta que haya sentencia firme, el Gobierno ha anunciado que estudiarán que el servicio jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas en casos similares de violencia sexual.

Es decir, utilizar los abogados del Estado en los casos de abuso y agresión: "Es un asunto que consideramos grave, compartimos la preocupación ciudadana al respecto", ha dicho Celaá.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha comunicado esta mañana a las partes el auto por el que concede la libertad provisional a 'la manada'. La decisión, defendida por dos de los tres magistrados, basa sus argumentos en que no aprecian ya riesgo de fuga por haberse reducido “notablemente” las penas que solicitaban las acusaciones. También citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional que apoya su decisión, y recalcan que la reiteración delictiva "resulta poco menos que impensable" por la "pérdida de anonimato".

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidió ayer más formación y herramientas para "jueces, fiscales y demás operadores jurídicos". "El proceso está abierto, pero lo que sí es cierto y no se nos escapa a nadie es que son unos hechos gravísimos", expresó la ministra. Para Delgado, la decisión del tribunal pone sobre la mesa que "lo que hay que trabajar seguramente es, no tanto en reformas penales, sino en facilitar procesos de formación, dar las herramientas a los jueces, a los fiscales, a los operadores jurídicos para que este tipo de delitos no se produzcan y, una vez producidos, puedan resolverse adecuadamente".