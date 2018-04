Iceta rechaza que haya terrorismo en CDR y llama a ponderación y no banalizar

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su rechazo hoy a que se califique de "terrorismo" a las actuaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y ha hecho un llamamiento a la "ponderación", así como a "no banalizar" conceptos como el de terrorismo.

En declaraciones a RNE, Iceta ha opinado que se han visto "cortes de carreteras, actuaciones en autopistas, locales vandalizados o pintadas. Pero terrorismo, no".

A la espera de conocer más información que permita "opinar con más efectividad", Iceta ha recordado que, en la línea de algunos medios de comunicación catalanes, si bien no comparte las actuaciones de los CDR, no se detectan "elementos que permitan calificarlo de terrorismo".

El líder del PSC ha dicho que "no quiere ver" intención política en la fiscalía, pese a que ha agregad: "Ahora bien, en estos momentos, en Cataluña a todos nos interesa que toda actuación judicial y de la fiscalía sea bien entendida".

A su juicio, puede haber "muchos ciudadanos que crean que la justicia española parece que esté llevando el rigorismo a cotas demasiado altas", por lo que "todo el mundo ha de tener seguridad de que se va a producir una justicia de forma justa".

Iceta ha recordado que, por ejemplo, los piquetes en huelgas "no son terrorismo" y que este concepto está ligado "por la mayoría de ciudadanos" a situaciones como "ETA o el yihadismo". "Hay un salto muy grande entre unas cosas y otras", ha señalado.

Por ello, ha advertido de que "se corre el riesgo de banalizar el terrorismo o la violencia", y ha hecho un llamamiento a la "ponderación" y a "no banalizar o erosionar el papel de las instituciones y la propia ley".

Por otro lado, Iceta ha augurado que, dado que "lo más probable" es que el Supremo no autorice la presencia de Jordi Sànchez en la investidura, "lo más lógico es que el pleno del viernes no se produzca", ya que "corresponde hacer una investidura efectiva y no me gustaría -ha apuntado- hacer un sucedáneo de pleno".

Y sobre la delegación de voto de Puigdemont, ha mostrado sus dudas sobre la decisión de la Mesa del Parlament de autorizarla, aunque ha admitido que "Puigdemont no es plenamente libre, sino que está a disposición de la justicia alemana, y de alguna manera su situación puede equipararse" a los encarcelados en España, por lo que ha dicho que los socialistas no pondrán "mayores obstáculos", a la espera de un eventual posicionamiento del Constitucional.