¡Buenos días! Llegamos al día 17 de julio y no hay movimiento. Seguimos sin avances en la investidura de la semana que viene y las posiciones entre PSOE y Unidas Podemos se mantienen lejanas. Estas son las noticias destacadas para empezar este miércoles:

– Sánchez fía la investidura a las posibles abstenciones en plena guerra con Iglesias. El PSOE no prevé más negociaciones, aunque el candidato llamará al resto de líderes para reclamarles que no bloqueen la investidura porque "no hay alternativa".

– Una coalición 'España Suma' de PP y Ciudadanos no habría logrado gobernar tras el 28A ni con el apoyo de Vox. La alianza de los de Casado y Rivera hubiera sido la primera fuerza con 140 escaños, pero con la extrema derecha habría llegado a 162, lejos de la mayoría.

– El dilema riojano de Podemos mide las relaciones con el PSOE ante la investidura de Sánchez. La única diputada del partido tiene la llave de la gobernabilidad y, de momento, ha vetado la investidura de la socialista Concepción Andreu.

– El PP baraja hacer coincidir la investidura de Isabel Díaz Ayuso con la de Pedro Sánchez. Fuentes de la dirección nacional dan por hecho el pacto con Ciudadanos y Vox y manejan como fechas más probable el 25 y 26 de julio