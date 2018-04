Maillo admite que la decisión en Madrid también es de Cifuentes: "Nadie está por encima de las siglas del partido

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que la decisión sobre la crisis que se vive en el PP de Madrid por la polémica del máster de Cristina Cifuentes le corresponde también a ella porque es tanto "personal" como de "partido". Eso sí, ha dicho que hablar de celeridad no significa una "solución inminente" porque "hay tiempo" hasta el 7 de mayo, fecha límite para celebrar el debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE. "Hoy por hoy no está tomada ninguna decisión", ha afirmado, si bien ha dejado claro que "nadie está por encima de las siglas del partido".

En declaraciones en RNE y luego en los pasillos del Congreso de los Diputados, Maillo ha señalado que no le "consta" que haya prevista este jueves una reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, --que ha estado estos últimos días de viaje oficial a Argentina-- y Cristina Cifuentes, aunque tampoco ha descartado que puedan hablar. De hecho, ha indicado que ambos conversaron en la convención nacional que el PP celebró el pasado fin de semana Sevilla y que lo hacen de manera "habitual".

Dicho esto, ha recalcado que el PP no acepta "ultimátums" de Ciudadanos, que ha exigido el recambio de Cifuentes si el PP quiere conservar el Gobierno regional. Tras calificar de "precipitada" esa petición del partido naranja, ha indicado hay una moción de censura cuya fecha de debate la tiene que decidir la presidenta de la Asamblea de Madrid. "Cs se ha lanzando a apoyar una moción de censura con Podemos y estoy deseando ver a Albert Rivera sentándose con Pablo Iglesias para negociar la moción de censura", ha aseverado.

"ES MUY IMPORTANTE LA ESTABILIDAD EN MADRID"

Al ser preguntada si la decisión de que Cifuentes siga siendo presidenta depende de Rajoy, después de que Cifuentes haya dejado la decisión en manos del presidente del Gobierno, Maillo ha afirmado que "evidentemente también es de ella porque es una decisión siempre personal". "También es una decisión de partido, pero ahora no hemos tomado una decisión ni la contraria", ha enfatizado, para reiterar que tienen "tiempo" y que van a ver las "alternativas".

Eso sí, Maillo ha admitido que el Partido Popular es un "partido de gobierno". "Nadie está por encima de la siglas del partido. Es muy importante la estabilidad en Madrid. La decisión habrá que tomarla, pero hoy por hoy no está tomada ninguna decisión", ha manifestado, para reiterar que siguen "abiertos" a negociar con el partido de Albert Rivera.

El coordinador general del PP ha indicado que Cs debe saber el "riesgo" que asume sentándose a negociar con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha añadido que el PP no se platea en este momento sustituir a Cifuentes.

Preguntado expresamente si pondría la mano en el fuego por la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que esa pregunta se la han hecho muchas veces, también en otros casos que han afectado al PP. "No creo que encuentre ya ningún político que se atreva a decir nada ni en este caso ni en otros. La pregunta es lógica pero no conozco ningún político que conteste afirmativamente a esa pregunta".

CRITICA LA ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Además, ha calificado de "decepcionante" el informe que presentó este miércoles la Conferencia de Rectores (CRUE) porque esperaba "algo más concreto" de la investigación y no aclaró "absolutamente nada". Es más, cree que hay una "dejación de funciones" por parte de la universidad porque "lo deja todo en manos de la Fiscalía" como si le correspondiera a la Justicia "decidir si hubo máster o no". "La justicia entra en las cuestiones que son de relevancia penal pero no da títulos universitarios", ha resaltado.

En este sentido, ha dicho que la universidad tiene "la responsabilidad de decidir qué es lo que ha sucedido" porque "hay demasiadas versiones contradictorias" y "no dice nada". "El escenario en que nos encontramos es la universidad que no aclara y Cristina que dice que ha hecho el máster", ha enfatizado, para subrayar que Cifuentes tiene una "trayectoria política" que la avala y no está "imputada ni procesada".

De hecho, ha advertido de que se "equivocan" los que piensan que esto es igual al caso de Pedro Antonio Sánchez en Murcia -dejó su puesto como presidente autonómico tras la exigencia de Cs cuando le imputaron por el 'caso Auditorio-, dado que la presidenta madrileña no está "imputada por nada" y falta solo un año para las elecciones.

"TENGO UN MÁSTER SOBRE LA UE"

El coordinador general del PP ha confesado que tiene un máster por la UNED sobre la Unión Europea, donde no se requiere asistencia a clase, y ha subrayado que no tiene que ser "sospechoso" todo aquel que haya hecho un máster.

Dicho esto, ha diferenciado del caso de Cifuentes lo que ha ocurrido con el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que hizo el mismo máster que la presidenta madrileña confirme a "otro plan anterior". Tras subrayar que ha presentado toda la documentación y ha dado todas las explicaciones, ha insistido en que "no tiene nada que ver" este asunto con el de Cifuentes.