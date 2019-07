La ministra Montero avanza que Sánchez llamará a los partidos "en los próximos días" y descarta la coalición

María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, ha avanzado este miércoles que el presidente del Gobierno "está llamando o llamará a los líderes de los partidos en los próximos días" para sondear las posiciones de cara a una nueva investidura y comenzar las negociaciones.

La también negociadora por parte del PSOE ha remarcado en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo que se tratará de conversaciones "discretas" sobre las que no se dará publicidad con el fin de comprobar la situación. "Se buscará realmente profundizar, lo único que busca el PSOE es la repetición electoral", ha remarcado la ministra.

Montero ha descartado de nuevo, como han venido haciendo los dirigentes de su partido, que se vuelva a plantear la negociación de una coalición con Unidas Podemos. "En las negociaciones cada cosa tiene su tiempo", ha apuntado. "No entendemos todavía por qué lo rechazó Unidas Podemos y por qué sigue diciendo que eran carteras vacías de contenido", ha incidido.

Así, Montero se une a José Luis Ábalos o Carmen Calvo, que en los últimos días han planteado "abrir nuevas vías" de cara a un acercamiento con el grupo confederal. Se plantea el modelo portugués, que ha sido tildado por el secretario de Organización del PSOE como "una experiencia de éxito". Es decir, un acuerdo programático con un Gobierno monocolor.

Es una idea por la que también apuestan algunas voces dentro de Unidas Podemos, como IU o Anticapitalistas. Ambas formaciones han publicado en la última semana sendos comunicados en los que plantean que se negocie un programa de gobierno con exigencias para el PSOE, pero descartando la entrada en el Ejecutivo.

Montero ha insistido en esta vía. "Hay que ver si a través de acuerdo programático somos capaces de llegar a un entendimiento", ha remarcado la ministra. "Estamos haciendo la oferta de ir a un acuerdo programático que permita ir a una investidura y abordar lo que nunca tuvo que estar fuera de la agenda", ha remarcado.

Esta misma mañana, en otra entrevista en Telecinco, Ábalos ha recalcado que hubo dos razones por las que no se logró el entendimiento con Unidas Podemos sobre un Gobierno de coalición. "Un programa común en el que no se avanzó" y en que "no puede haber confianza común cuando se dice que no se fía de un Gobierno socialista", ha asegurado.

Echenique: "El acuerdo de Aragón señala el camino"

Mientras tanto, desde Podemos, se sigue apostando por la coalición. Este miércoles Pablo Echenique ha acudido al Parlamento de Aragón para seguir la investidura del socialista Javier Lambán. Allí, ante los medios, ha afirmado que "el acuerdo en Aragón señala el camino de cómo hay que llegar a un acuerdo de Gobierno". Allí PSOE, Podemos, PAR y CHA formarán parte del Ejecutivo de coalición que encabezará el socialista Javier Lambán.

Según el responsable del equipo negociador de Unidas Podemos, el acuerdo aragonés "demuestra lo que espera la ciudadanía de los diferentes partidos políticos cuando no hay mayorías absolutas: la capacidad de sentarse sin poner vetos encima de la mesa, de manera que todas las fuerzas políticas tengan un papel relevante en la gobernabilidad".

Echenique ha indicado a través de Twitter que la presencia de las cuatro fuerzas en el Gobierno aragonés con "competencias relevantes para todas ellas", tal y como defendió Unidas Podemos en las negociaciones para la investidura de Sánchez, "garantiza la estabilidad y el cumplimiento de los acuerdos programáticos".