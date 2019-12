La Mesa del Congreso autoriza un "grupo técnico" para dividir un Grupo Mixto de 21 diputados y 11 partidos

La Mesa del Congreso ha cerrado este lunes el primer capítulo de la ordenación de parlamentaria de cara a la legislatura salida de las elecciones del 10 de noviembre. El órgano ha aprobado la creación del Grupo Plural, que acogerá temporalmente a 16 diputados: ocho de Junts per Catalunya, dos de Más País-Equo y uno de Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, PRC y Teruel Existe, respectivamente. El Grupo Mixto quedará así, de momento, con solo cinco diputados: dos de UPN, dos de la CUP y el de Foro.

La idea es que cuando comience el periodo ordinario de sesiones, ya en febrero de 2020, uno de los dos bloques de este "grupo técnico", como lo definió el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, regrese al Mixto. Así, quedará definitivamente un grupo de ocho y un Mixto de 13, mucho más compensado que el actual Grupo Mixto, que incluye a 21 diputados de 11 partidos diferentes, lo que hacía muy complicada su gestión y la visibilidad de sus integrantes.

Esta es el segundo intento de estos partidos pequeños para dividir un Grupo Mixto inviable. Antes ya habían intentado crear dos grupos independientes, pero los letrados del Congreso rechazaron el planteamiento porque no cumplía el Reglamento de la Cámara. La Mesa tumbó por unanimidad la propuesta.

Lo que no está decidido todavía es cuál de los dos bloques será el que regrese al Mixto. Desde Junts per Catalunya definden que este nuevo Grupo Plural debería ser para ellos, ya que aportan la mitad de los diputados. El partido que lidera Carles Puigdemont se quedó el pasado 10N a las puertas de obtener los números necesarios para lograr su propio grupo. No lo logró y ahora ve la oportunidad de tenerlo, lo que le dará mucho más juego parlamentario que si se integrara en el Mixto.

Los partidos pequeños, por su parte, defienden que son ellos los que tienen derecho a quedarse el nuevo grupo ya que la suma del porcentaje de voto que obtuvieron por separado en las generales es más alto que el de JxC.

La decisión, no obstante, se tomará ya el año que viene. Hasta entonces, el Grupo Plural funcionará como una suerte de segundo Grupo Mixto, ya que "el objetivo de este grupo es garantizar los derechos de los millones de electores y la operatividad del trabajo de los diputados y diputadas, así como de la Cámara".

Su portavoz titular será la cabeza de lista de Junts, Laura Borràs, como formación mayoritaria, y tendrá como adjunto a Néstor Rego, del BNG. Eso sí, los cargos irán rotando mensualmente porque en la práctica el grupo funcionará como otro Mixto.