Miquel Iceta: "Torra ya no representa ni a la mitad de los catalanes"

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, considera que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, “ya no representa ni a la mitad de los catalanes” y ha defendido que haya un diálogo con la parte de esta comunidad "que él se empeña en no querer ver y no querer, a veces, ni siquiera reconocer".

Iceta, que ha participado este sábado en el Comité Electoral del PSOE de Jaén, ha señalado que Torra representa hoy "a los sectores más radicales del independentismo" y por lo tanto "ha perdido la condición de representante de todos".

Ha opinado que las manifestaciones pacíficas que se están produciendo son "dignas de encomio" porque España es "una democracia con plenas garantías" a la libertad de expresión, pero ha lamentado los "brotes de violencia" que a su entender merecen "la condena, el rechazo, el aislamiento y un combate democrático y también policial para preservar los intereses y los derechos de todos”.

Iceta considera que Torra demuestra "que habla sólo a una parte del país" y le ha reclamado que empiece por el "espacio de diálogo" que se creó entre las fuerzas políticas catalanas, "porque realmente cuando él habla ya no puede representar al conjunto de la sociedad catalana, sino a duras penas a una mitad”.

Ha pedido que "no desenfoque los problemas" y que apoye a las fuerzas y cuerpos de seguridad, empezando por la policía catalana.

Iceta cree que Torra “no está a la altura y en Cataluña en estos momentos hay una sensación creciente de desgobierno, y mucha gente lo que está viendo es que el Gobierno de verdad es el Gobierno de España".

Ha urgido a Torra a reconocer que en la sociedad catalana hay "una división de opiniones muy grande", que la independencia "ha fracturado" la unión a favor del autogobierno y ha advertido de que buscando "una quimera imposible" están "al borde de hacernos perder ese autogobierno".

"Lo mejor que podría hacer si realmente quiere a Cataluña es apartarse, dejar que otro presidente haga lo que él es incapaz de hacer, y es hablar en nombre del conjunto, preservar la convivencia, la seguridad y el autogobierno”, ha agregado.

También se ha referido a ERC para decirles que tienen "la responsabilidad y la oportunidad" de apartar a Torra.

Iceta también ha condenado los disturbios y ha recordado que “la independencia no tiene nada que ver con la violencia".