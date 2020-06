El PP lleva al Congreso su argumentario sobre los muertos: "¿Qué oculta el Gobierno? España es el país con más mortalidad del mundo"

El Partido Popular ha llevado este martes al Congreso de los Diputados parte del argumentario interno que distribuyó la dirección de Pablo Casado a todos los cargos del partido, al que tuvo acceso eldiario.es, en el que pedía utilizar las cifras de fallecidos por la pandemia contra el Gobierno. "¿Qué quiere ocultar el Gobierno? Está claro que con los datos reales, España es el país con mayor tasa de mortalidad del mundo", ha considerado este martes la diputada del PP Rosa Romero, que ha defendido una proposición no de ley de su grupo –que no saldrá adelante por el rechazo de PSOE y Unidas Podemos– que pide "una auditoría" de los fallecidos.

Según las cifras actualizadas este mismo martes, desde que se declaró la epidemia han fallecido en España 28.325 personas por coronavirus. Desde Sanidad siempre se ha dejado claro que en estos datos se incluyen únicamente a las personas que tenían una prueba analítica positiva por COVID-19 y que las cifras son las que le facilitan las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP.

Desde el Gobierno también recuerdan que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha reportado 43.360 muertes hasta el 22 de mayo en todo el país, un exceso que, explican, puede deberse al virus, si bien no se puede dar por hecho ya que contempla todos los fallecimientos, también de aquellos a los que no les fue realizada la prueba del coronavirus y los de cualquier otra razón como accidentes, suicidios u otras enfermedades.

El PP insiste, en todo caso, en recalcar que el Gobierno "miente". Según señalaba este martes la diputada Rosa Romero, la "falta de claridad y de fiabilidad en las cifras ofrecidas por el Gobierno ha sido una constante". "Necesitamos conocer la verdad, es la primera medida higiénica y democrática contra el coronavirus", ha señalado la parlamentaria durante el Pleno.

"Sin datos ciertos no conoceremos el impacto real del virus", ha añadido, antes de asegurar que "el balance de 100 días del estado de alarma ha sido desolador". "Nos encontramos con que España está hoy entre los tres primeros países del planeta con más fallecidos, incluso con las cifras falseadas", ha proseguido, volviendo a insistir en esa supuesta "ocultación" de datos por parte del Ejecutivo.

Para el PP, el Gobierno ha realizado una "pésima gestión de la COVID" que ha provocado "un bochorno internacional". "Los oídos sordos del Gobierno a las alertas de la OMS hacen que hoy tengamos 55.000 profesionales sanitarios contagiados", ha asegurado Romero, responsabilizando una vez más al Ejecutivo de los contagios y los fallecidos por la pandemia.

La diputada popular ha hablado de "test falsos, mascarillas fake, bandazos y cambios. Un auténtico desastre". "¿Por qué no tenemos los datos reales de fallecidos?", ha insistido. A su juicio, "la contabilidad de los casos de fallecidos ha sido un auténtico caos" y "las explicaciones caóticas, intentando justificar lo injustificable".

Por ello, Romero ha valorado al Gobierno con un "cero en transparencia y cero en rigor". "Un Gobierno que no cuenta a los fallecidos no está a la altura de los españoles", ha recalcado. "Los datos no se los cree ya nadie. No engañan ya a nadie", ha zanjado.

Desde el PSOE han criticado que el PP lleve años "utilizando los muertos" y ha censurado que desde la dirección de Casado se pretenda de nuevo poner en marcha esa estrategia "en sus argumentarios", en alusión a la información publicada este lunes por eldiario.es. El diputado socialista Julio Navalpotro ha recordado, además, que las cifras de fallecidos que ofrece Sanidad son "las que le facilitan las comunidades autónomas", también las gobernadas por el PP. "Aún tiene que pasar un tiempo para saber todo lo que ha ocurrido en este país, pero el Gobierno tiene un compromiso con la verdad", ha zanjado.