Casado responde al pacto entre PSOE y Unidas Podemos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez

El Partido Popular no se esperaba el preacuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno tras las elecciones del 10N. Pablo Casado y los suyos se han enterado de la negociación de la izquierda en pleno Comité Ejecutivo Nacional que se estaba celebrando en la sede nacional del PP de la calle de Génova de Madrid y su reacción ha sido negativa.

Nada más conocer el acuerdo, Casado se ha dirigido a los asistentes a la reunión, que se ha celebrado a puerta cerrada, para dejar claro que "mientras el PSOE no cambie de rumbo y no rompa con los populistas no hay ningún tipo de posibilidad de hablar con los socialistas".

Después, en rueda de prensa, Casado ha criticado que "Sánchez ha anunciado un acuerdo con Pablo Iglesias, ofreciéndole la vicepresidencia para formar un Gobierno radical, que es justo lo contrario que necesita España". A su juicio, "para este viaje no se necesitaban alforjas" y tras meses reclamando al líder del PSOE que desbloqueara la situación, el líder del PP ha considerado que "es importante que Sánchez se vaya y es urgente que el PSOE sensato vuelva".

"Si Pedro Sánchez es capaz de formar Gobierno es porque no salió adelante España Suma", ha añadido Casado. En su opinión, en el caso de que se hubieran puesto de acuerdo PP y Ciudadanos en España Suma "la coalición habría sacado 118 escaños". "Somos el partido que tenemos que defender el orden constitucional y nos hemos quedado solos en esa defensa. Nosotros tenemos que recordar que hemos estado a la altura", ha sostenido.

También ha dicho que con el acuerdo con Unidas Podemos Sánchez ha cerrado la puerta a "cualquier colaboración" con los 'populares'

"Si es verdad ese preacuerdo entre el PSOE y Podemos, si es verdad que nos han engañado a todos durante tanto tiempo, supongo que ya nadie se va a fiar del candidato socialista nunca más", añadía, por su parte, el presidente de l Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, nada más salir de la reunión.

"Que ahora Sánchez se entregue a la política económica y al populismo de Podemos significa tenemos un candidato del PSOE del que no se fían ni los socialistas", ha añadido el líder gallego, que ha pedido al presidente en funciones "que se piense muy bien ese preacuerdo y que hable con los partidos que tenemos experiencia de Gobierno".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha añadido además que "Sánchez lo tenía pensado desde hace 48 horas con Iglesias, ha desechado al PP y ni siquiera ha llamado a Casado". Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que "Sánchez ha movido ficha en el sentido equivocado".

Previamente, en la reunión, Cayetana Álvarez de Toledo había pedido un "Gobierno de concentración entre fuerzas constitucionalistas" según han explicado fuentes asistentes al encuentro a eldiario.es. La portavoz del PP en el Congreso habría mantenido esa misma idea tras conocer el pacto de PSOE y Unidas Podemos.

Antes de que se supiera el pacto de la izquierda, distintos dirigentes populares debatían acerca de la posibilidad de una abstención del PP para facilitar la gobernabilidad, una discusión que se ha frenado por los movimientos de los socialistas y Unidas Podemos.