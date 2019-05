El PSOE descarga toda la presión sobre Ciudadanos para que no "normalice" a la "ultraderecha" de Vox

Toda la presión sobre Albert Rivera. Es la estrategia que va a seguir el PSOE en las próximas semanas para intentar conservar o mantener algunos gobiernos municipales y autonómicos. Los socialistas elevan el tono contra Ciudadanos para que no "legitime" o "normalice" a la extrema derecha de Vox a través de pactos en ciudades y comunidades, como hizo en Andalucía. Los socialistas temen que allí donde PP, Ciudadanos y Vox tengan mayoría suficiente, gobiernen.

Pedro Sánchez no esperó ni un minuto tras los comicios del 26 de mayo para comenzar esa presión sobre Rivera. "En aquellas administraciones en las que la primera fuerza no pueda gobernar será porque la derecha del PP y Ciudadanos pactan con la ultraderecha", fue el primer mensaje del líder socialista en la noche electoral. Vino seguido de una reclamación expresa a Rivera: "Apelo a la responsabilidad de los líderes nacionales para no dejar en manos dela ultraderecha la estabilidad de gobiernos autonómicos y municipales. Es hora de que se levante el cordón sanitario al PSOE, que ha ganado rotundamente".

Las tres derechas pueden sumar en lugares tan estratégicos para el PSOE, como la Comunidad de Madrid, donde la gran esperanza era que Ángel Gabilondo gobernara tras 24 años de poder del PP y una vez que llevó a los socialistas a la victoria por primera vez desde 1987. El candidato socialista dijo anoche que lo va a intentar, aunque los socialistas temen que Ciudadanos apoye a Isabel Díaz Ayuso junto con Vox, que ya ha anticipado que no dará gobiernos gratis, como hizo en Andalucía. Otros lugares en los que la 'vía andaluza' puede reeditarse son Córdoba o Granada. También está en el aire el Gobierno de Aragón, que dependerá de cómo juegue sus cartas Javier Lambán.

Sánchez, que es ahora el líder socialdemócrata más importante en Europa, va a internacionalizar esa presión. Ni 24 horas después de cerrar las urnas, cenará con Emmanuel Macron, el primer ministro francés aliado de Rivera y látigo de la extrema derecha de Marine Le Pen. Moncloa ha informado a las 7:27 horas de este lunes del almuerzo en el que "analizarán los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo e intercambiarán puntos de vista tanto sobre la renovación de cargos en las instituciones europeas". La maniobra del presidente en funciones es clara: un acercamiento en la UE a los liberales para que quede claro que el 'cordón sanitario' es a la extrema derecha.

"Tendríamos que tener todos claro con qué formaciones no debemos establecer pactos ", ha expresado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en la Cadena SER: "Ese es el objetivo, defender el marco constitucional. Todos tenemos que tener la responsabilidad de que determinadas fuerzas políticas no formen parte de la gobernabilidad".

Ábalos ha denunciado que se "normalice" y se "legitime" a la extrema derecha como socio de gobierno: "No podemos normalizar lo que en Europa es alarmante, que partidos liberales permitan el acceso de la ultraderecha". Así, ha exigido a Ciudadanos que no integre en los acuerdos a fuerzas que "no respetan la Constitución" al igual que el PSOE no pactará con Bildu, según ha puesto a modo de ejemplo.

El dirigente socialista ha asegurado que esa propuesta no supone que haya "ningún pacto de cambio de socios, en absoluto" con la formación de Rivera en el sentido de que entiende que allí donde sumen PP y Ciudadanos gobiernen, pero sí "poder llegar a algunos acuerdos que pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución, vengan de donde vengan".

En la dirección del PSOE ven complicado el viraje de Rivera, según las fuentes consultadas, aunque no imposible y lo intentarán a través del equipo negociador que constituyen formalmente este lunes por la tarde en la Ejecutiva y que estará comandado por Ábalos. El candidato de Ciudadanos a la Eurocámara, Luis Garicano, se ha mostrado abierto a levantar el cordón sanitario a los socialistas al menos en la UE.