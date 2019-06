El PSOE reitera que Pablo Iglesias debe hacer una "reflexión" tras el 26M que le ha dejado en una "posición mermada"

Pablo Iglesias estaba reunido con el rey Felipe VI en Zarzuela, donde le ha trasladado su voluntad de apoyar a Pedro Sánchez si llegan a un acuerdo programático que pase por un gobierno en coalición "proporcional" a los resultados del 28A cuando la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha atendido a los medios de comunicación y lo ha descartado. La dirigente socialista ha insistido en que los resultados de Unidas Podemos alejan, además, esa posibilidad.

"El señor Iglesias tiene que hacer una reflexión de lo que le han dicho las urnas", ha expresado Calvo en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta) en la que ha recordado que ha quedado en "una posición mermada". Sobre la posibilidad de gobernar en una coalición, la vicepresidenta en funciones ha sido tajante en su aspiración de mantener un "Gobierno socialista": "No alcanzamos la mayoría solo con Unidas Podemos. Esos son los datos fríos". También le ha invitado a llegar a un entendimiento programático antes de hablar de los puestos en el Gobierno.

Calvo ha defendido que Sánchez no haya iniciado los contactos para intentar formar Gobierno, como le han reprochado el resto de formaciones: "Al PSOE todavía el rey no le ha dicho que forme Gobierno, estamos en las formas elegantes, correctas y profundas en la política que dicen que hasta que el rey no le indique a nadie formar Gobierno no adelante acontecimientos".

"Queremos respetar el encargo del rey porque es a lo que nos obliga la Constitución", ha dicho la vicepresidenta que considera que "la política necesita más liturgia, más formas e incluso tiempos un poco más lentos". En ese sentido, ha deslizado que no se trabajará a fondo en el acuerdo para el Gobierno de España hasta que culmine el proceso de conformación de los ayuntamientos y los acuerdos para los gobiernos autonómicos autonómicos.

También ha justificado que Sánchez no vaya a comparecer tras la reunión con el jefe del Estado: "Él tiene un plus de responsabilidad que le entrega el sistema constitucional porque es el candidato y el presidente en funciones. Cuando uno sale de ver al rey, lo que debe contarse es lo ya sabido, que encargará formar gobierno al candidato".

Calvo también se ha pronunciado sobre uno de los frentes que tiene abierto el PSOE y que tiene repercusiones directas en la investidura de Sánchez: el proceso de gobernabilidad en Navarra. A pesar de que los socialistas navarros se muestran determinados a formar "un gobierno progresista", Ferraz les corta las alas porque requiere de la abstención de Bildu: "Siempre hemos puestos un espacio infranqueable con respecto a Bildu".

La dirección de Sánchez se desmarcó de las intenciones de María Chivite de ser presidenta de Navarra, pero está permitiendo sus contactos. "Es razonable que el partido explore" alternativas, según ha concedido Calvo, antes de recordar que "el PSOE tiene unos órganos federales que tienen atribuidas las últimas decisiones de algunas cosas determinantes". La política de alianzas la decide Ferraz y es quien autoriza o no los acuerdos así como las consultas que se puedan realizar a los militantes, que tienen después la última palabra.

La vicepresidenta ha afirmado que el PSOE prioriza, además, la formación del Gobierno en España. UPN abrió la puerta este miércoles a permitir con la abstención de sus dos diputados la investidura de Sánchez si los socialistas facilitan que Navarra Suma se haga con el poder en la comunidad foral. "Es lógico que un partido en todos sitios haga sus maniobras y aproximaciones –ha dicho intentando rebajar la tensión con el PSN. Ahora también le diré algo importante: en mi partido hay una prioridad de situaciones, tenemos el Gobierno de España en funciones y unos resultados que nos colocan en la asunción de ese Gobierno en España".

Desde Luxemburgo, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha reclamado que se permita la "gobernabilidad" del país sin que suponga un intercambio de intereses.