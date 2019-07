El PSOE y Unidas Podemos concluyen sin acuerdo el primer día de negociaciones

"El PSOE ofrece una vicepresidencia simbólica sin competencias ni contenidos", explican fuentes de Unidas Podemos conocedoras de las negociaciones " H emos vuelto a recordar que hemos cedido en no pedir ministerios de E stado, lealtad con la cuestión de C atalunya y el gesto de Pablo Iglesias, y no paramos de encontrarnos más excusas por parte del PSOE", dicen las fuentes El PSOE ha comenzado las negociaciones este domingo, y el debate de investidura de Pedro Sánchez comienza este lunes a mediodía