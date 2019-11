Rosa Díez pide el voto para Pablo Casado en un acto del PP en Barcelona: "Quiero que ganes las elecciones"

"Porque me da la gana, porque creo que es lo mejor, porque soy una ciudadana libre. Estoy aquí porque quiero que ganes las elecciones". Con estas palabras se ha expresado este miércoles la fundadora de UPyD y exdirigente socialista Rosa Díez, que ha pedido el voto para el líder del PP, Pablo Casado, en las elecciones del próximo domingo. Previamente, Díez le había pedido a Casado que se comprometiera a que no ejerciera el "apaciguamiento" al nacionalismo, algo a lo que el presidente de los populares ha asentido con la cabeza.

"He venido sabiendo que era un acto de partido organizado por el PP porque me da la gana", ha advertido la exdirigente del PSOE, que gobernó con el PNV y con EA –hoy integrada en EH Bildu– durante varios lustros en Euskadi. "Quiero participar en este acto convocado por el PP que es esencialmente un acto constitucionalista, de resistentes", ha añadido durante el mitin que ha tenido lugar en el simbólico Salón del Tinell de la capital catalana, donde se firmó en 2001 el conocido como Pacto del Tinell entre PSC, ERC e ICV que dio el Govern de la Generalitat a la izquierda.

Díez ha asegurado que quiere "vivir en una España normal". "Tengo 67 años, los 25 años primeros no era buena española porque era antifranquista. Después era mala vasca porque no era nacionalista ¿y ahora tengo que pedir perdón por estar en un acto del PP? Anda, por favor", ha exclamado.

"Soy una ciudadana sin carné, como la inmensa mayoría de los españoles, que voy a ejercer el voto normal. Soy una ciudadana independiente, pero no soy neutral. Me importa mi país, me importa España y la gente que vive en este país. Para eso defiendo en lo que creo", ha añadido, apoyando siempre el proyecto de Casado.

Díez ha recordado la etapa más sangrienta de ETA cuando PSOE y Pp hacían actos conjuntos en el País Vasco. "Hacíamos eso porque estábamos en una situación extraordinaria. Lo que estaba en juego era la democracia o la regresión y el caos. Ahora estamos en una situación en la que hay que mojarse, porque lo que nos jugamos en las urnas no izquierda o derecha, lo que está en juego es el orden constitucional".

A su juicio, "hay que agruparse para defender la democracia". Por eso ha añadido que estaba en el acto del PP porque cree que los populares "han aprendido de sus errores y porque no van a volver a caer en el apaciguamiento del nacionalismo".

Para Díez, el 10N "va de saber que hay garantías de un Gobierno de progreso que no será nunca uno presidido por Pedro Sánchez. Un Gobierno de progreso nunca puede estar presidido por quienes se abrazan al terrorismo. Te tocará presidirlo a ti", ha apuntado, dirigiéndose a Casado.

Para concluir, ha dicho: "Hay que animar a la gente, a los ciudadanos, a que sean libres, a que piensen en el futuro, que elijan libremente. Hay que pedir que sean españoles sin complejos, a que no les de miedo que les califiquen de una cosa u otra. A que no renuncien a ser provocadores".

Previamente, Casado había agradecido a Rosa Díez que haya querido compartir este acto público "que no es partidista, sino de diferentes que se juntan por la unión de los demócratas, con el mismo espíritu de Libres e Iguales de quien ha encajado muy bien por lo que ha defendido desde su independencia contra el totalitarismo".