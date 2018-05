Pablo Iglesias, tras el referéndum: "Me hubiera gustado un respaldo más alto"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este lunes que le hubiera gustado tener más apoyo entre las bases de su partido en la consulta sobre su futuro político y el de la portavoz parlamentaria, Irene Montero, que se saldó con un 68% de votos favorables y un 31% en contra. En una entrevista en Radicoable, Iglesias ha señalado que "ningún dirigente ha obtenido casi 130.000 apoyos entre las bases de su partido" pero ha añadido: "Me hubiera gustado un respaldo más alto y toca tomar nota".

Iglesias ha sostenido que su responsabilidad es seguir al frente de Podemos, algo que ya apuntó el domingo en un post en Facebook. El líder del partido ha criticado tanto a la "opinión publicada" como a dirigentes de su propia formación por haber convertido "un asunto personal" en "un asunto de debate público".

En cuanto a qué significa "tomar nota" Iglesias no ha querido ser muy específico. "He aprendido que las reglas habituales de la política tienen una excepción que se llama Podemos, con quien se incumplen normas éticas y deontológicas", ha apuntado. "Forma parte de las reglas de este juego, se nos pueden hacer trampas y el árbitro siempre está comprado", ha lamentado.

Por eso, ha dicho, debe ser "más prudentes" porque "decisiones personales legítimas pueden servir al adversario para hacernos daño". Sobre si se arrepiente de algunos de sus tuits o declaraciones pasadas en torno a este asunto, Iglesias ha señalado: "No tengo nada de lo que avergonzarme pero también he aprendido que cuando juegas un partido con el árbitro en contra tienes que tenerlo en cuenta".

Iglesias ha defendido la convocatoria de la consulta al asegurar que Montero y él han "actuado como ninguno": "No escondiéndonos ni atrincherándonos, sino dando la cara y poniendo el cargo a disposición de las bases". En su opinión, la consulta "tenía sentido" como lo demuestra la alta participación, récord en el partido. "Un 70% es un porcentaje notable de apoyo que nos obliga a seguir con toda la ilusión más madurez al frente de Podemos", ha zanjado.

Pide a Pedro Sánchez que pacte la moción

Iglesias también ha hablado en la entrevista sobre la moción de censura presentada por el PSOE. El líder de podemos ha lamentado que Pedro Sánchez no haya "buscado ninguna alianza" de momento.

"Nosotros vamos a apoyar sin condiciones, pero tiene que elegir itinerarios, ha defendido. "Incluso si quiere ser presidente con 84 diputados, con la Mesa del Congreso en contra y el Senado como cámara de bloqueo, va a tener que hablar con más gente porque necesitará 176 diputados" para ser elegido, ha añadido. "Eso implica buscar acuerdo y diálogo", ha zanjado.

Iglesias ha dicho que Sánchez "tiene otra opción", la de "entregarse a Ciudadanos para convocar elecciones", como ha exigido el partido de Albert Rivera.

El secretario general de Podemos ha asegurado que escribió a su homólgo del PSOE el día de la sentencia del caso Gürtel: "No me contactó y no hemos tenido ninguna llamada posterior"

Iglesias ha advertido a Sánchez de que "si va de la mano de Ciudadanos será una moción técnica para convocar elecciones". En Podemos, ha dicho, prefieren "un Gobierno de dos años con un programa social", Pero ha insistido: "nosotros no nos vamos a oponer, si quiere elecciones vamos a elecciones".

Eso sí, el líder de Unidos Podemos ha advertido de que "sería un fracaso estrepitoso" que Sánchez no lograra ganar la moción de censura. "No se ha planteado como una moción de la dignidad como nosotros en 2017 o Ángel Gabilondo" con Cifuentes, ha explicado. "Si Sánchez no gana la moción de censura no imagino mayor fracaso, él no contempla esa posibilidad. Le dejaría fuera de la política", ha concluido.